El turismo usado se paga en La Rioja a 13.264 euros en diciembre y sube el 4,7% interanual

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

En diciembre, el turismo de segunda mano se encarece en La Rioja el 4,7 por ciento en términos interanuales (sobre diciembre de 2024). De media, se pagaron 13.264 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.338 euros, un 3,7 por ciento más caro que en diciembre de 2024.

En términos mensuales (sobre noviembre de 2025), el precio de los turismos sube un 9,1 por ciento en la comunidad, mientras que en media nacional asciende el 0,25 por ciento.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en La Rioja en 10.773 euros, un 2,6 por ciento de subida interanual, en contraste con los 10.725 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,6 por ciento. En términos mensuales, sobre noviembre, el precio crece el 6 por ciento en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 1,4 por ciento. El segmento de los turismos de más de 8 años acumula el 73,7 por ciento del total de las ventas en la comunidad, frente al 61,6 por ciento a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio de los turismos usados sube en diciembre un 3,7 por ciento interanual en España, con un precio medio de 13.338 euros. No obstante, el incremento del coste medio para el conjunto del pasado año se coloca por debajo de la inflación media del año (2,95 por ciento). En términos mensuales, sobre noviembre de 2025, asciende el 0,25 por ciento.

En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. El 23 por ciento de los turismos vendidos en el mes -49.928- se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,5 por ciento -14.053- superó los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6 por ciento más interanual, y un 1,4 por ciento mensual comparado con los precios de noviembre. De los 217.332 turismos transferidos en noviembre, 133.818 superaron los 8 años, el 61,8 por ciento del total.