Turneo Teatro presenta en Logroño su obra de prevención del suicidio de la mano de 'Color a la Vida'

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turneo Teatro, compañía joven y productora teatral, presentará en Logroño este viernes, 21 de noviembre, su propuesta escénica Columpios Descalzos. Una panorámica sobre el suicidio.

La función está organizada por Color a la Vida, Asociación riojana de personas afectadas por el suicidio de un ser querido, con motivo del Día Internacional del Superviviente, que se conmemora cada año el tercer sábado de noviembre.

El acto cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales (ConectaSuic), la Consejería de Educación y Empleo y el Ministerio de Sanidad.

COLOR A LA VIDA

'Color a la Vida' nació en 2018 con el propósito de ofrecer acompañamiento y soporte emocional y terapéutico a familias y amigos de personas que se han suicidado. Actualmente cuenta con 80 socios y trabaja para dar apoyo y acompañar a quienes atraviesan este doloroso proceso, colaborar con los sistemas de prevención y contribuir a transformar la forma en que la sociedad habla del suicidio y de sus consecuencias.

Además, la asociación realiza una importante labor de concienciación y ofrece terapias individuales y grupales gratuitas, donde los afectados pueden expresar su dolor y compartir su experiencia. En este proceso, el duelo se entiende como una transformación del dolor en amor y en recuerdo.

La obra de Turneo Teatro reúne testimonios de supervivientes, familiares, profesionales y personas afectadas, visibilizando cuestiones como el bullying, el estigma de la enfermedad mental, la soledad y la importancia de la salud emocional. Para su desarrollo, la compañía ha contado con el apoyo y asesoramiento de entidades como Papageno, Teléfono de la Esperanza, APRESUIC, Stop Suicidios o el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El montaje, que lleva dos años de gira y que ya ha alcanzado a más de 5.000 espectadores en toda España, ofrece al público un acercamiento documental y poético a una problemática social y sanitaria de gran magnitud: en 2023, el suicidio provocó 4.116 muertes en España, afectando de manera creciente a jóvenes de entre 15 y 29 años.

Además, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, la compañía colaboró con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para llevar la obra a alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de las nueve provincias de la comunidad, creando espacios de diálogo seguro en torno a la prevención.

Dirigida y adaptada por Carmen Calleja a partir del texto original de Verónica Jiménez, Columpios Descalzos plantea en el escenario una "fiesta ácida" que combina lo documental y lo poético en un canto a la vida. Junto a Calleja, y con la codirección de Luis Rodríguez, completan el elenco Silvia Pelayo y Javier López.

Con este proyecto, la compañía se suma a las demandas de asociaciones, familias y profesionales que reclaman más información, prevención, atención y la aplicación del llamado "efecto Papageno": hablar del suicidio de manera segura para reducir su impacto.

"En Turneo Teatro creemos firmemente en el poder del teatro para abordar realidades que duelen pero que necesitan ser contadas. Hablar del suicidio de forma segura y acompañada es fundamental para romper tabúes y dar espacio a quienes lo sufren. Presentar nuestra obra de la mano de Color a la Vida es un honor y una responsabilidad que asumimos con mucha gratitud", manifiesta Calleja.

Romina Pérez, socia fundadora de Color a la Vida, señala que: "Tras un suicidio, el duelo es mucho más complejo que en otras pérdidas. Cualquier muerte inesperada es dura, pero en este caso se añade la culpa que sienten los familiares por no haberlo podido evitar. Las personas que se suicidan suelen encontrarse en un pozo del que no ven salida, una 'visión en túnel' que les impide ver alternativas. No buscan dejar de vivir, sino dejar de sufrir. Esta culpabilidad y la dificultad de entender ese sufrimiento hacen que el proceso de duelo sea más difícil de sobrellevar".

La representación tendrá lugar en el salón de actos del IES Sagasta el viernes, 21 de noviembre a las 19,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo. Todos los asistentes que lo deseen podrán realizar un donativo voluntario destinado a la actividad de la Asociación.