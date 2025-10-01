La UAGR-COAG realiza una serie de propuestas ante los daños que provoca la fauna salvaje

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el resto de las OPA, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y la Federación Riojana de Caza, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja está colaborando en la elaboración de un protocolo para el control de daños por fauna salvaje en cultivos agrícolas mediante la caza.

A este respecto el sindicato tras la última reunión ha solicitado que los daños se comuniquen también al departamento de Medio Ambiente de la Consejería, además de a la sociedad de cazadores-coto y a la Federación Riojana de Caza.

De esta forma la administración riojana podrá supervisar el estado de la gestión de los daños en tiempo real, colaborando así en lo que esté en su mano a la hora de solventar los continos problemas que sufren los agricultores riojanos.

Como ha venido haciendo en los últimos años, la Unión seguirá comunicando los daños que denuncien sus afiliados en los cultivos o en el ganado, para que se proceda al control de la fauna salvaje que ocasiona el problema en cada municipio.

Pero desde la organización se alerta de que este sistema de gestión no ha sido suficiente, ya que en muchas ocasiones hay condicionantes que impiden la correcta gestión de la fauna salvaje. Es por ello que insiste en la necesidad de que se ponga en marcha de forma paralela un sistema de indemnizaciones a los agricultores para compensar los daños que la fauna provoca en sus cosechas, en caso de que este protocolo no se cumpla o sea insuficiente.

Para la UAGR-COAG, si no se controla la fauna que ocasiona los daños, los agricultores arrastran fuertes daños económicos de los que no son culpables. De nada sirve, por ejemplo, que se contrate el correspondiente seguro agrario si al tercer año de denunciar los daños se impide que se sigan incluyendo las parcelas afectadas, quedando totalmente indefensos.

Otro ejemplo son los miles y miles de hectáreas de maleza abandonadas o que pertenecen a entidades como la Confederación Hidrográfica, lo que dificulta las tareas de desbroce para que la práctica de la caza sea efectiva; O en los límites de la Autopista AP-68, dentro de cuyos vallados no se puede cazar, proliferando los conejos que luego se alimentan en las fincas aledañas.

Para eliminar estas trabas la UAGR propone también que, tanto el Gobierno de La Rioja como la Delegación del Gobierno, intercedan ante los diferentes titulares de espacios de utilidad pública para que faciliten los desbroces y la actividad cinegética en sus dominios.

Por último, la Unión recuerda su propuesta de adoptar en La Rioja sistemas de control de fauna salvaje que tan bien están funcionando en Comunidades limítrofes. Así, por ejemplo, a juicio del sindicato se debería implantar en nuestra región el sistema de precintos para la caza mayor, de manera que sean los propios agricultores, junto con los cazadores, quienes gestionen el control de los animales que les causan los daños, sin tener que acudir a otros estamentos.

Un sistema que se ha demostrado más ágil y eficaz que los implantados en La Rioja, pero que no se quiere adoptar en nuestra Comunidad. Insistir únicamente en instrumentos como la concesión de esperas o la caza nocturna no es suficiente, ya que en demasiadas ocasiones sus resultados son infructuosos, denuncia la UAGR.