La UAGR-COAG valora de forma positiva el aplazamiento del Cuaderno Digital

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja muestra su satisfacción al prorrogar la Comisión Europea un año la obligación del Cuaderno Digital para registrar los productos fitosanitarios.

La UAGR-COAG valora "las buenas noticias" que llegan para el campo riojano desde Bruselas ya que gracias al trabajo de COAG y demás organizaciones del COPA-COGECA, la Comisión Europea ha dado luz verde a una prórroga de un año para que los Estados miembros puedan aplazar la obligación de pasar los registros de productos fitosanitarios al formato electrónico.

"Es decir, si el Gobierno español decide aplicarlo, habrá de plazo hasta el 1 de enero de 2027 (en lugar de 2026) para hacer la transición digital", indican desde la UAGR.

El SCOPAFF (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, organismo europeo que decide sobre cuestiones clave como residuos de plaguicidas o tratamientos en cítricos) se reunió el viernes 3 de octubre. Entre los temas a debate, uno crucial para el campo, la transferencia electrónica de los registros de uso de fitosanitarios por parte de los usuarios profesionales.

Durante la reunión, se aprobó la propuesta de Reglamento de Ejecución que permite a los países miembros aplazar un año la obligación de adoptar el formato electrónico.

Esta decisión afecta a todos los usuarios profesionales de productos fitosanitarios (es decir, agricultores y ganaderos) en los Estados miembros que decidan aplicar la prórroga.

La Unión reconoce que esta prórroga "se ha conseguido gracias al trabajo constante de COAG, que ha trasladado la preocupación del sector sobre los plazos poco realistas para implantar el sistema electrónico de registros. El resultado, más margen, más tiempo y más seguridad jurídica para que las explotaciones agrarias puedan adaptarse sin agobios".

La confirmación oficial se espera en los próximos días, cuando se publique el texto definitivo en el Diario Oficial de la UE. En ese momento se conocerán todos los detalles y las implicaciones prácticas para los agricultores y ganaderos.