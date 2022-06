La UAGR reclama activar la Comisión de Trabajo sobre contratos-tipo en la Interprofesional

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores insta a la Interprofesional a convocar urgentemente la Comisión de Trabajo sobre contratos-tipo para que puedan estar vigentes antes de la próxima vendimia.

En agosto pasado la Unión de Agricultores planteó a la Organización Interprofesional del Rioja la actualización del contrato-tipo para la compra-venta de uva y vino. Tras la aprobación de la Ley 12/2013 de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y, sobre todo, después de las últimas modificaciones que obligan a que se refleje en el contrato que el precio de compra cubre los costes de producción, urge la actualización de dichos contratos-tipo. Posteriormente habrá que enviarlo al Ministerio para su homologación, de cara a la próxima vendimia. La Organización Interprofesional del Vino de España ya actualizó su contrato-tipo para la campaña pasada.

Tras su pertinente debate en el seno de la Interprofesional, por unanimidad se acordó el 16 de septiembre por la Junta Directiva la constitución de una Comisión de Trabajo para actualizar los contratos-tipo en la DOC Rioja formada por seis personas, tres para cada rama. Por la rama productora, uno será designado por cooperativas y dos por las OPAS. Tras ello, la UAGR se ofreció para uno de los puestos de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la citada Comisión de Trabajo.

Pero 9 meses después este grupo de trabajo "no se ha puesto en marcha, motivo por el que la UAGR se puso en contacto el pasado lunes con la OIPVR para que reactivara este asunto, no habiendo recibido respuesta hasta la fecha". Por este motivo, la UAGR hace pública su demanda de que se configure urgentemente esta Comisión, ya que "de lo contrario no estarán disponibles unos contratos-tipo homologados para la próxima vendimia".

La Unión recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todas las transacciones por encima de 1.000 euros se realicen bajo contrato, que en él se especifique el precio y la fecha de pago, y que el precio acordado se sitúa por encima de los costes de producción del viticultor.

En el caso de las cooperativas, desde ayer 16 de junio, los socios han de conocer antes de la entrega de sus uvas el procedimiento por el cual se va a determinar el precio del producto entregado y el calendario de liquidación. Ambas cuestiones tienen que estar establecidas en los Estatutos o acuerdos de la cooperativa y deberá existir una comunicación fehaciente a los socios. De lo contrario, "deberá formalizarse un contrato entre el socio y la cooperativa".