UGT advierte de que Correos "agrava el deterioro" del servicio postal en Haro "al no cubrir una nueva jubilación"

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LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha advertido esta martes de que "la Dirección de Correos ha agravado la falta de personal en la Unidad de Reparto de Haro al no cubrir la jubilación de un cartero rural producida en mayo de 2026".

Una decisión, apunta el sindicato en un comunicado, "que incrementa la carga de trabajo tanto de los repartidores rurales como de los urbanos y empeora un problema estructural que viene deteriorando el servicio postal desde hace varios años".

UGT considera que "esta última jubilación sin cubrir supone un nuevo paso en el progresivo desmantelamiento de la plantilla de la Unidad de Reparto de Haro".

La situación "comenzó a agravarse en diciembre de 2024, cuando Correos llevó a cabo un redimensionamiento de los repartos rurales que supuso la eliminación de dos secciones y el consiguiente aumento de la carga de trabajo para el resto de la plantilla".

Posteriormente, "en diciembre de 2025, la jubilación de un cartero urbano a pie tampoco fue cubierta, obligando de nuevo a redistribuir el reparto entre los trabajadores".

"La jubilación de un cartero rural en mayo de este año, que continúa sin cubrirse, ha terminado por agravar una situación" que, para UGT, "es insostenible".

Así, afirma el sindicato que "la plantilla se ve obligada a asumir cada vez más trabajo para intentar sacar adelante el reparto diario, con el consiguiente deterioro de las condiciones laborales y de la calidad del servicio que reciben los vecinos de Haro y de toda su comarca".

Recuerda además que "tras la amortización de la plaza urbana en diciembre de 2025, una treintena de alcaldes de la comarca reclamó públicamente el restablecimiento de un servicio postal de calidad".

UGT trasladó "a la Dirección de Correos esa reivindicación junto con las firmas de los alcaldes" y solicitó que "se restituyera la plantilla de la Unidad de Reparto de Haro".

La reivindicación obtuvo además "un importante respaldo institucional con la aprobación por unanimidad en el Parlamento de La Rioja de una Proposición No de Ley".

En ella, "todos los grupos políticos instaron a reforzar con carácter urgente las plantillas de Correos en La Rioja, priorizando los núcleos rurales y pequeños municipios; restaurar de forma inmediata la dotación de personal en la Unidad de Reparto de Haro; establecer un número mínimo de trabajadores que no pueda reducirse por vacaciones, bajas o jubilaciones; implantar un plan de seguimiento de la atención postal en el medio rural y garantizar el cumplimiento del Servicio Postal Universal y de los plazos de entrega".

Sin embargo, UGT lamenta que, "pese al respaldo unánime del Parlamento de La Rioja y al apoyo de los alcaldes de la comarca, la Dirección de Correos haya decidido mantener sin cubrir esta nueva jubilación, desoyendo las reivindicaciones institucionales y agravando una situación que afecta tanto a la plantilla como a los ciudadanos".

Alerta el sindicato de que "las consecuencias ya son visibles en numerosos municipios de la comarca", comenzando porque "debido a que los carteros no disponen de tiempo suficiente para repartir todo el correo ordinario acumulado, se producen retrasos de varios días e incluso semanas".

"Esta situación está obligando a personas de avanzada edad a desplazarse en autobús hasta la oficina principal de Correos de Haro para preguntar personalmente por comunicaciones tan importantes como las citas médicas remitidas por el SERIS, tarjetas de la seguridad social, documentación bancaria...", apuntan.

UGT también alerta de "las consecuencias que esta falta de personal está teniendo sobre los trabajadores, la sobrecarga de trabajo continuada está provocando una creciente desmotivación, un importante desgaste físico y un deterioro del clima laboral entre una plantilla que continúa realizando un gran esfuerzo para intentar garantizar un servicio público esencial con unos recursos cada vez más insuficientes".

Por último, UGT Servicios Públicos La Rioja exige a la Dirección de Correos que "rectifique de manera inmediata, cubra las vacantes existentes y restituya la plantilla necesaria para garantizar un servicio postal de calidad en Haro y su comarca".