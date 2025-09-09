UGT y CCOO se manifestarán este miércoles frente a Delegación del Gobierno en favor de la reducción de jornada laboral

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO de La Rioja se movilizarán el próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 11 horas frente a Delegación del Gobierno ante la inminente votación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la propuesta del Gobierno para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.

Esta votación determinará si el proyecto de ley, que afecta a más del 75% de la población trabajadora, continúa su tramitación o se devuelve al Gobierno.

Para CCOO y UGT, esta reducción no sólo supone saldar una deuda con las personas trabajadoras, tras más de 40 años sin una modificación legal; supondría además un impacto muy positivo en la productividad de las empresas y en la propia economía del país, así como una mejora de la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras.

De igual forma, contribuiría a avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, debido al impacto directo sobre la población trabajadora femenina, explican en un comunicado de prensa.

UGT y CCOO han manifestado en distintas ocasiones "la necesidad de que los partidos políticos expongan su postura públicamente con respecto a la reducción de la jornada laboral, que apoya la gran mayoría de las personas trabajadoras".

Pero para ello, debe producirse la tramitación del proyecto, cumpliendo así con la obligación democrática de elevar a debate público aquellos asuntos de especial interés para la población.

Por ello, CCOO y UGT de La Rioja se suman al resto de movilizaciones que se realizarán en todo el territorio español a la misma hora, para exigir la tramitación de este proyecto de ley y su debate parlamentario.