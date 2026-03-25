UGT, CC.OO y STAR piden en la Feria de FP inversión en las aulas taller y apuesta por la educación pública

Concentración frente a la Feria de FP - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las secciones de Enseñanza de los sindicatos UGT, CC.OO y STAR han pedido hoy, con una concentración en la Feria de Formación Profesional que se está desarrollando en Riojaforum, inversión en las aulas taller así como una apuesta por la educación pública.

En la concentración, en la que se ha clamado: 'Galiana, escucha, la pública está en la lucha', las organizaciones sindicales han querido ser "el altavoz de lo que muchos docentes" les "vienen reivindicando desde hace tiempo", ha explicado el secretario de Educación de STAR, David Calvo, en declaraciones a los medios de comunicación.

Hoy, ha dicho, "es un día muy importante", porque las diferentes familias de la Formación Profesional, "ponen de manifiesto todo lo que van haciendo en los diferentes centros como exaltación de la Formación Profesional".

Sin embargo, ha añadido, ésto "viene acompañado de reivindicaciones en torno a equipamientos e infraestructuras; retribuciones; y privatización". Ha destacado que la inversión en las aulas-taller "no es la adecuada", y esto hace que el profesorado "se vea abocado a trabajar en unas condiciones que no son las más mejores".

Ha sumado "algo muy grave", como es que el año que viene no se va a ofertar el grado, de la Escuela de Hostelería, de Gestión de Alojamientos Turísticos, a pesar de que se muestra en esta feria.

Por su parte, desde Comisiones Obreras, Javier Ibañez ha denunciado "la deriva privatizadora", dado que "en los últimos cuatro años se han implementado 46 unidades nuevas de Formación Profesional y treinta se han puesto en marcha en la privada-concertada".

También se ha referido a los Centros Integrados de Formación Profesional de Lardero y Calahorra, para los que "sólo hemos visto planos, no hay ejecuciones, no hay inicio de obras, o sí, pero se paralizan".

Por último, no ha olvidado que en el curso 2028-29 el marco legal contempla una bajada de ratios en la Formación Profesional, en el grado medio y superior, bajando de treinta a 25 alumnos por aula. Esto supone, ha dicho, que hasta mil alumnos se quedarán fuera de la enseñanza pública.

Desde UGT, Nieves Esteban se ha referido a que hay 83 "compañeros profesores de Formación Profesional que, con el mismo trabajo, están cobrando entre doscientos y trescientos euros menos al mes".

Esto ocurre, ha relatado, porque son profesores de especialidades singulares, que no tienen una formación universitaria para impartir las asignaturas, como es el caso de cocina, peluquería o soldadura.

"Nos parece sangrante esta discriminación salarial teniendo el mismo trabajo y cuando el acceso a la función docente es la misma", ha dicho.

Además, ha señalado que estas organizaciones sindicales llevan "tiempo exigiendo que a todas las mesas de negociación venga el director general de Formación Profesional y, también, el consejero de Educación para hablar de estos temas".