LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT considera que "hay margen para el crecimiento del empleo y llama a reducir jornada y subir salarios", según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, en la que ha indicado que el paro ha subido en octubre en La Rioja en 295 personas, contabilizando un total de 12.083.

Una subida "ciertamente previsible tras el comportamiento de septiembre, que registró una notable caída del paro por el auge estacional de los sectores Servicios y Agricultura; precisamente estos son los dos sectores que aumentaron el desempleo en octubre, con 142 nuevas personas desempleadas del sector Servicios y 137 en Agricultura".

Por sexos, este mes el paro crece más entre los hombres (209) y modera su crecimiento en las mujeres (86 paradas más). No obstante, ellas aún continúan representando el 60 por ciento del desempleo total de La Rioja.

Por otro lado, pese a la subida del paro registrada, La Rioja cuenta con 435 parados menos que el año pasado y la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social sigue arrojando datos positivos: en octubre se registraron 696 nuevos afiliados/as, si bien es cierto que proceden del sector de Educación.

Por el contrario, el régimen especial agrario contabilizó una pérdida de 1.390 efectivos tras la finalización de la vendimia. Así, UGT considera que "existe margen para el crecimiento del empleo mediante una gestión eficaz de las políticas activas de empleo para reintroducir en el mercado laboral a personas desempleadas de larga duración".

En este sentido, "insta a evaluar la eficacia de las Estrategia de FP y Empleo para analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos y reconducir aquellos elementos necesarios". Por otro lado, el sindicato recuerda que la reducción del tiempo de trabajo "permitiría multiplicar las oportunidades de empleo y llama a garantizar salarios que crezcan para amortiguar los efectos de las subidas de productos básicos".

De hecho, pese a los buenos resultados económicos y a los márgenes empresariales récord, solo un 35 por ciento de las personas trabajadoras "cuenta con cláusulas de revisión salarial automática vinculadas a la inflación o a la productividad. Y entretanto, las familias continúan tirando de crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de la vida. Una situación que puede provocar una clara retracción del consumo y de la demanda interna".