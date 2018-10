UGT cree que "tiene poco sentido" mantener cualquiera de las dos reformas laborales

Publicado 19/06/2018 14:22:03 CET

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado hoy la necesidad de "derogar las dos reformas laborales" porque "no han aportado nada positivo" y, por tanto, tiene "poco sentido" mantenerlas.

Álvarez ha acudido hoy a Logroño para acudir a una asamblea de delegados de UGT en La Rioja, en la que ha detallado las novedades del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y conocer las aportaciones de los mismos.

En rueda de prensa, y tras destacar la necesidad de derogar las dos reformas laborales, ha considerado que tampoco vale, a continuación, "situarse en 2009, donde la temporalidad era muy alta".

El sindicato lo que busca, ha dicho, es "ir a un proceso de cambios pactados con la patronal que conviertan el país en uno con estabilidad laboral, con unas relaciones laborales justas, más competitivo, que mire hacia el centro de Europa y no hacia el Norte de África". Así, ha creído: "La producción con valor añadido nos va a situar en mejores condiciones".

En cuanto a si será posible lograrlo, ha señalado: "Yo no sé si se va a poder a coto plazo o no, pero vamos a trabajar para ello" porque son "dos reformas laborales que no han servido ni para mejorar las relaciones laborales ni el sistema productivo".

Ha explicado que este asunto se encuentra dentro de "una segunda parte del acuerdo aún sin cerrar, que tiene que ver con el dialogo tripartito".

Entre estas, ha señalado "la regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las subcontrataciones de las empresas, debe volver a la normalidad" porque "no es normal que la actividad principal de un hotel no sea hacer las habitaciones y eso se tenga que subcontratar, como se está haciendo de manera masiva en la actualidad".

También ha considerado imprescindible "derogar la reforma de pensiones de 2013 y volver al acuerdo de 2011".

Ha explicado que en 2011 UT firmó "un acuerdo de pensiones bastante complejo de digerir por alguna parte del sindicato", y hizo "para que gobernase quien gobernase se respetara".

Sin embargo, "el PP no lo hizo, aprobó su reforma y nosotros queremos poner el contador a cero, derogar esta reforma y volver a la normativa de 2011. Que las pensiones crezcan de acuerdo al coste de la vida, que tengan revisión anual y desaparezca el factor de sostenibilidad, que lo único que genera es la rebaja de las pensiones".

Por ello, ha considerado que "hay alternativas. Las bonificaciones a la contratación tienen poco sentido. El tope a las cotizaciones máximas se puede quitar y generar más recursos. Y también hay que hablar de si vamos a trasladar algún impuesto específico para sufragar el sistema de pensiones".

Ahora, "hay un Gobierno nuevo", por lo que ha abogado por "ver qué ley de Presupuestos plantean para el año 2019 y cuáles son las posibilidades de recuperar derechos".