UGT critica que Educación recurre al SEPE "para cubrir vacantes en decenas de especialidades sin abrir listas extra"

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha criticado este martes "la situación que se está produciendo en la cobertura de sustituciones docentes en nuestra comunidad autónoma".

En un comunicado, detallan que "cuando se producen bajas o sustituciones de profesorado en especialidades de maestros de Secundaria, FP, Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio y ESDIR, la Consejería de Educación llama en primer lugar a las personas que forman parte de las listas de interinos, es decir, aspirantes que se han presentado a oposiciones pero que no han obtenido plaza".

"El problema -afirman- es que muchas de esas listas terminan agotándose o están ya prácticamente sin aspirantes disponibles. Esto ocurre porque muchas personas integrantes de las listas ya están trabajando, han aprobado en otras comunidades autónomas o han aceptado plazas fuera de La Rioja".

No obstante, "la normativa señala que, cuando una lista ordinaria de interinos se agota, la Administración debe convocar una lista extraordinaria para incorporar nuevos aspirantes, y solamente si esa lista extraordinaria también se agota o no existen candidatos disponibles, puede recurrirse al SEPE como último recurso".

Sin embargo, desde UGT señalan que "la Consejería está recurriendo directamente al SEPE en muchas especialidades sin abrir previamente esas convocatorias extraordinarias que marca la normativa", una práctica que consideran que "vulnera el procedimiento establecido y provoca que plazas docentes terminen siendo ocupadas por personas que, en muchos casos, no han superado una selección específica".

Según los listados oficiales "que manejamos, existen 56 especialidades que están ahora mismo con la lista agotada o próxima a terminarse, frente a solo 50 que todavía tienen aspirantes disponibles", a lo que suman que "lo más grave es que únicamente se han tramitado siete convocatorias extraordinarias en toda La Rioja en el curso 2025-2026, una cifra insuficiente para responder a las necesidades reales de los centros educativos".

Además, "queremos denunciar la demora existente en algunas convocatorias extraordinarias". En concreto, "la especialidad de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos continúa sin resolverse desde octubre de 2025, una situación que consideramos inaceptable teniendo en cuenta las necesidades de profesorado".

Desde UGT "reclamamos a la Consejería que abra de manera inmediata las listas extraordinarias necesarias y respete la legalidad; y también creemos que, además de valorar méritos académicos, experiencia laboral y cursos de formación, debe darse un mayor peso a pruebas selectivas prácticas en las especialidades de FP, ya que son precisamente estas especialidades las que antes agotan sus listas ordinarias".

UGT ha trasladado "durante meses estas demandas en Mesa Sectorial de Educación y hemos solicitado que se convoquen listas extraordinarias en estas especialidades".

Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos La Rioja "exigimos a la Consejería de Educación que deje de recurrir de forma sistemática al SEPE sin haber agotado previamente todas las vías previstas por la normativa y que garantice un sistema transparente, legal y eficaz para cubrir las sustituciones docentes en nuestra comunidad autónoma".

"Un ejemplo muy claro -reseñan- de este problema lo estamos viviendo en el IES Laboral. El departamento de Formación Profesional de Química lleva tiempo pidiendo una convocatoria extraordinaria para la especialidad de Análisis y Química Industrial (AQI). En este centro la lista de interinos está agotada, por lo que no hay nadie a quien llamar".

Asgeuran que "el propio instituto ha solicitado esta convocatoria a la Consejería de Educación en varias ocasiones para poder cubrir las vacantes de Análisis y Control de Calidad, al no materializarse la lista extraordinaria, las sustituciones se acaban haciendo con personas que vienen del SEPE y que, en muchos casos, tienen perfiles profesionales que no encajan con lo que los alumnos necesitan aprender en el laboratorio".

UGT reclama por último "que la Consejería de Educación abra estas listas de inmediato y respete la legalidad vigente, por todo ello, reclamamos una convocatoria extraordinaria urgente para el departamento de FP Química en la especialidad de secundaria de Análisis y Química Industrial (AQI)".