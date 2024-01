UGT estudia medidas legales y de protesta ante la "amnistía" a las empresas de Dependencia

"No es cierto que en La Rioja no haya personal suficiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios en estos centros"

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Responsables de UGT Servicios Públicos de La Rioja han anunciado hoy que el sindicato estudia medidas legales, y de protesta, ante la "amnistía" a las empresas de Dependencia por la que no se les penalizará por falta de personal alegando que existe carencia de profesionales.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de La Rioja, Fernando Domínguez, ha ofrecido una rueda de prensa junto a la secretaria del sector Sociosanitario y de Dependencia, Daria Saiz, en la que han exigido al Gobierno riojano que "retire" esta medida.

Han recordado cómo, el pasado viernes, se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja una Resolución de la Consejería de Salud y Políticas Sociales en la que se exime a las empresas adjudicatarias del sector de la Dependencia de la imposición de penalidades ante posibles incumplimientos de las ratios de personal en residencias y centros de día para mayores.

Según esta resolución, "no puede obligarse a los contratistas a cumplir unas exigencias de personal que deviene prácticamente en imposible por no existir oferta en el mercado de trabajo".

"Una especie de amnistía para estas empresas, de exoneración de estas penalizaciones, alegando que existe en el mercado, ahora mismo, un desajuste entre la oferta y la demanda de profesionales que es absolutamente falso", ha aseverado Domínguez.

Para el secretario general de UGT Servicios Públicos "es una de las medidas más vergonzosas que se han tomado en los últimos años, y no va a solucionar el problema que hay en las residencias y en los centros de día".

Además, para Domínguez supone una competencia desleal para otras empresas que se presentaron a los pliegos de contratación porque "en esos pliegos se recogen una serie de penalizaciones para esas empresas que no cumplieran con las ratios, al igual que a cualquier de nosotros se nos sanciona si no presentamos la declaración de la renta a tiempo, o si no cumplimos con los límites de velocidad"..

Ha señalado que "si las empresas no encuentran más trabajadoras es porque son sectores absolutamente precarizados, con sueldos nada atractivos". Así, ha dicho, "lo que no hay son condiciones dignas que permitan hacer atractivo el que estos puestos se cubran".

Ahora, la medida que adopta la Administración, ha dicho, lejos de solucionar el problema "va a empeorarlo" y "los usuarios van a tener un peor servicio", además de que "van a aumentar los problemas de estrés laboral, que van a tener estos profesionales".

Ha anunciado que UGT "va a emprender todas las acciones que puedan llevarse a cabo para que esta medida se quede sin efecto y vuelva a recuperarse esa sanción".

Saiz ha insistido en que "no es cierto que en La Rioja no haya personal suficiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios en estos centros".

Por contra, "las condiciones son tan malas y lamentables que prefieren irse a otros sitios a trabajar", además de que hay "un convenio colectivo en ultraactividad".

"No será mejor que desde la administración pública traten de respetar y hagan cumplir la normativa vigente en vez de poner piedras en el camino que perjudiquen ampliamente a los profesionales del sector", ha clamado señalando cómo en esta comunidad existe un grado de Formación Profesional con personas que están estudiando para ejercer esta profesión.

TEMA QUE SE ESTÁ "DISCUTIENDO"

Preguntado por el asunto, en el 'Espacio para la Salud', el viceconsejero de Salud y Políticas Sociales, José Antonio Oteo, ha indicado que "es un tema que se está ahora mismo discutiendo". "Yo creo que habrá una explicación y estarán bien informados sobre las decisiones y el porqué", ha señalado.