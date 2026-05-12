UGT exige en el Día Internacional de la Enfermería aumentar la ratio de profesionales ante la creciente demanda

Enfermeros atendiendo a un paciente - GVA

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos reclama este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, "un refuerzo urgente de las plantillas de los equipos de Enfermería en La Rioja, así como un incremento de la ratio de profesionales en los centros sanitarios de la comunidad".

UGT reseña que "el equipo de Enfermería desarrolla su labor en un contexto de saturación constante y desgaste continuado debido a la falta de personal, ya que resultan esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario, al sostener la atención directa a los pacientes en todos los niveles asistenciales".

Según el informe "Situación actual y estimación de enfermeras en España" serían necesarias "al menos 100.000 enfermeras adicionales para que España alcance la ratio media de la Unión Europea". Actualmente, "la tasa en España es de 6,4 profesionales por cada mil habitantes, mientras que en La Rioja se sitúa en 6,36, lejos de la media europea de 8,2".

"No disponemos de datos sobre las ratios de otros niveles de cuidados, como son las enfermeras especialistas o las técnicas de enfermería, pero la realidad es que son igualmente deficitarias en hospitales y centros de salud", dicen desde UGT.

El sector de Sanidad de UGT Servicios Públicos advierte además de que "de aquí a 2030, una parte muy significativa de las plantillas se jubilará, lo que agravará aún más el déficit de profesionales".

"Esta situación -añaden- coincide con una sociedad cada vez más envejecida, en la que aumenta la esperanza de vida y crece la población mayor de 65 años, incrementando la demanda de cuidados vinculados a la cronicidad, la pluripatología, la soledad no deseada y la necesidad de garantizar años de vida saludables".

Ante este doble desafío, UGT reivindica "mejoras laborales y retributivas, el refuerzo de la formación y la investigación, el abono íntegro de las pagas extraordinarias, la actualización de funciones, la reclasificación profesional y la implantación de medidas efectivas de conciliación".

UGT insiste por último "en que reforzar las plantillas no es solo una cuestión laboral, sino una garantía imprescindible para sostener la sanidad pública y asegurar una atención digna y de calidad a toda la ciudadanía".