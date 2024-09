UGT exige a Educación "que subsane de inmediato los errores del llamamiento del profesorado interino"

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja exige a la Consejería de Educación "que subsane de inmediato todos los errores del llamamiento de profesorado interino, después de que se haya publicado, de nuevo, plagado de errores".

La Consejería "no ha incluido plazas necesarias que están desaparecidas, y que, por tanto, no van a ser solicitadas y que no van a ser cubiertas para que el lunes que viene los profesores reciban y atiendan en los centros al alumnado".

"Pero lo que es todavía más grave a ojos de UGT ha constatado que hay determinadas que se han ofertado y que no estaban solicitadas por los propios equipos directivos de los centros".

Por todo ello, UGT exige que la Consejería de Educación "corrija ipso facto este desaguisado, que lance la información correcta ya mismo y que resuelva a lo largo del día de hoy la adjudicación para que, el próximo lunes, todo el mundo pueda estar en el puesto de trabajo que le corresponde".

No obstante, UGT estudia iniciar "las medidas legales oportunas para dar garantías legales a un proceso que no puede perjudicar, en ningún caso, ni a los docentes ni al alumnado".