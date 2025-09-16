UGT, a favor del Decreto que integra funcionarios de la CAR en los nuevos cuerpos y escalas de la Ley de Función Pública

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja, junto al resto de las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación, ha votado este martes a favor del Decreto que regula el proceso de integración de los cuerpos y escalas de la Administración Riojana, un paso esencial para cumplir la Ley 9/2023 de Función Pública.

Este acuerdo es el resultado de una negociación "larga y compleja iniciada en junio de 2024, en la que UGT ha desempeñado un papel determinante para defender los derechos del personal funcionario", afirman en una nota de prensa.

La prioridad de UGT ha sido siempre "la de garantizar que la integración se traduzca en una mejora real para las y los empleados públicos y en un marco jurídico estable para el futuro".

UGT destaca que el nuevo Decreto permitirá que los cuerpos y escalas actuales se integren en los previstos por la Ley de Función Pública de 2023, abriendo una nueva etapa para la Administración Riojana.

Entre los puntos más relevantes acordados:

Calendario de convocatorias: El inicio de los procesos de integración, con las correspondientes convocatorias, está previsto para finales de 2025 y se extenderá a lo largo de todo 2026.

Efectos económicos: Los efectos económicos de la integración tendrán carácter retroactivo y, en ningún caso, se aplicarán más tarde del 1 de julio de 2026.

Integración de los Cuerpos Generales: El personal de los Cuerpos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) quedará integrado al día siguiente de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial de La Rioja.

Administración Especial: La integración de los Cuerpos de la Administración Especial se realizará mediante resoluciones específicas de convocatoria.

La Administración comunicará individualmente a cada persona afectada su propuesta de integración. Asimismo, las TCAEs (Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería), actualmente adscritas al grupo C2, pasarán al cuerpo C1, al igual que los bomberos forestales, quienes se incorporarán a sus respectivos cuerpos y escalas funcionariales.

Para UGT, este Decreto supone "un avance significativo en la consolidación de un empleo público estable, profesionalizado y acorde a las nuevas necesidades de la Administración riojana".

UGT subraya que "sin el esfuerzo y el compromiso de las delegadas y delegados no hubiera sido posible un acuerdo como este".

UGT Servicios Públicos La Rioja seguirá "vigilante durante la aplicación práctica del proceso, acompañando a las y los empleados públicos en cada fase de la integración para asegurar que nadie quede atrás y seguirá insistiendo en la necesidad de reclasificar al personal de servicios generales".