UGT, a favor de la OPE para personal Administración CAR pero condiciona su apoyo a reclasificación y promoción interna

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha votado este martes a favor de la Oferta de Empleo Público para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque condiciona su apoyo a los cumplimientos del Ejecutivo regional de concluir los procesos de reclasificación profesional y promociones internas de los empleados públicos.

Desde UGT Servicios Públicos "consideramos prioritario que los cuerpos y escalas incluidos en la OPE 2026 para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja se convoquen tal y como recoge la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

Estamos ya en marzo de 2026 "y todavía no se ha publicado el decreto de integración". Desde UGT "hemos insistido en varias ocasiones en la importancia de este decreto y en las expectativas que muchos empleados públicos tenemos puestas en su publicación".

Además, desde UGT "queremos que se prioricen las Promociones Internas como mejora en la carrera profesional de los empleados públicos". Hace aproximadamente un año, desde UGT Servicios Públicos "planteamos una reclasificación del cuerpo Auxiliar Administrativo a Administrativo, un proceso que se debía realizar en las próximas convocatorias, de manera progresiva y equitativa hasta cubrir todos los puestos existentes".

"Hoy hemos conseguido 50 plazas para este año, pero seguiremos peleando para que se reconozca toda nuestra propuesta, que alcanzaba las 285 plazas de Administrativo, por lo que pedimos al resto de la representación sindical que tenga más ambición y que no haga ofertas a la baja".

Desde UGT "queremos que en estos procesos se reconozca la experiencia, la formación y las habilidades en el desarrollo de las funciones diarias, y que todo esto sume para el acceso al grupo inmediatamente superior".

Para ello, desde UGT "creemos que el concurso es la mejor fórmula, ya que no solo se puede contemplar para los procesos de estabilización. No nos olvidamos de los subalternos al C2 ni de la subida del complemento específico y nivel de los administrativos, por los cuales seguiremos peleando".

Por otro lado, y aunque no será mediante un proceso extraordinario, "hemos conseguido impulsar el proceso de selección del personal de relevo para atender las solicitudes de jubilación anticipada parcial del personal laboral, aunque no estamos de acuerdo con la fórmula elegida".

Además, desde UGT se ha conseguido que puestos como mecánico conductor, operador de máquina y mantenimiento de vigilancia y detección de incendios sean reconocidos como personal Bombero Forestal, distinguiéndose del personal de infraestructuras.

"Lamentablemente, y debido a la negativa de la mayoría del Comité de Empresa, con la excepción de UGT, no hemos podido acordar la creación de plazas volantes para operarios, ayudantes de cocina, cocinero o subalternos, que sin ninguna duda habría solucionado el grave problema que existe para sustituir a este personal cuando cae de baja o disfruta de sus permisos, sobre todo en los centros educativos, ya que dicho personal no docente no dispone ni de moscosos".

Un punto negativo ha sido que no se contemplen en esta OPE las 10 plazas de ATE y las 5 de ATEI, tal como se comprometió la Dirección General de Función Pública para este año 2026. "No nos parece serio que Función Pública alegue un olvido en la inclusión en plantilla de estas categorías, pero se han comprometido a crear 20 plazas de ATE y 10 de ATEI para seguir, al menos, cumpliendo con los números acordados".

Con la unificación de convocatorias de otros años pendientes, "el compromiso de sacar las convocatorias en base a la Ley 9/2023 de Función Pública y el desarrollo de la mejora de empleo", UGT condiciona su apoyo "al cumplimiento de los compromisos que Función Pública ha adquirido con los empleados públicos".