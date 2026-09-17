UGT informa de que la Policía Local de Lardero exige a la alcaldesa de la localidad un refuerzo de la plantilla

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT critica "la situación que atraviesa la Policía Local de Lardero ante la falta de efectivos y la decisión del Ayuntamiento de recurrir a la imposición de servicios extraordinarios para cubrir las carencias de personal". La situación ha llegado al punto "de que se están realizando turnos ordinarios con un único agente de servicio, con el consiguiente riesgo para los propios policías y dificultades para garantizar una adecuada atención a la ciudadanía".

La pasada semana, explican desde el sindicato, el turno de noche estuvo cubierto por un solo agente, mientras que la semana anterior fue el turno de mañana el que contó con un único policía de servicio. Esta semana se están produciendo nuevamente situaciones similares.

El Ayuntamiento "lleva recurriendo desde el mes de junio a decretos de Alcaldía para imponer servicios extraordinarios a los agentes, una medida que permite cubrir puntualmente determinados turnos, pero que no resuelve el problema estructural de falta de efectivos".

Ante esta situación, nueve agentes de la Policía Local acudieron el pasado 11 de septiembre al Ayuntamiento de Lardero para solicitar una reunión urgente. La plantilla fue recibida por la alcaldesa, Isabel Barceló, y la concejala Marta Elguea.

Durante la reunión, el equipo de Gobierno explicó que la situación tiene su origen, principalmente, en diferentes cuestiones jurídicas. Sin embargo, "no se puso sobre la mesa ninguna solución concreta para resolver el problema de cobertura de los servicios".

"La falta de una propuesta concreta por parte de la Corporación deja el conflicto abocado a la vía judicial si no se encuentra una solución. Es especialmente preocupante que esta falta de acuerdo pueda prolongarse mientras se organizan servicios con un solo agente".

"SIN RESPUESTA"

La plantilla ya había mostrado su voluntad de buscar una solución negociada. El pasado 2 de septiembre, la representación sindical registró una propuesta formal dirigida a la Alcaldía para abordar el conflicto, negociar las condiciones laborales y encontrar una solución que permita garantizar la adecuada cobertura del servicio. A día de hoy, "el Ayuntamiento no ha planteado una alternativa concreta a la propuesta sindical".

"La imposición continuada de servicios extraordinarios no puede convertirse en la respuesta permanente a la falta de personal. El recurso a estos servicios está generando un importante desgaste en la plantilla y no garantiza una solución estable para la Policía Local".

UGT advierte de que prestar servicio con un único agente "dificulta que la Policía Local pueda responder con las suficientes garantías ante determinadas intervenciones y supone una situación especialmente preocupante cuando se producen actuaciones que requieren la presencia de más de un efectivo".

"Un único policía debe afrontar en solitario las incidencias que puedan producirse durante su turno, atender los requerimientos de la ciudadanía y desarrollar las funciones de vigilancia y patrulla del municipio".

Por ello, se deben adoptar medidas que permitan garantizar una cobertura adecuada de los servicios y unas condiciones de seguridad suficientes para los agentes. El problema de efectivos podría haberse abordado mediante otras alternativas. El Ayuntamiento rechazó la incorporación de un policía interino procedente de la bolsa de empleo tras la última oposición y la plaza vacante no se ha incluido en la convocatoria de empleo público actualmente en marcha.

La situación requiere "una solución política y negociada, y no continuar acumulando decretos para cubrir las carencias de personal. La plantilla ya ha acudido al Ayuntamiento, ha solicitado una reunión urgente y ha presentado una propuesta formal. Sin embargo, tras el encuentro del pasado 11 de septiembre, siguen sin existir medidas concretas para resolver el problema".

Los agentes de la Policía Local de Lardero reclaman a la alcaldesa "que retome la negociación con la representación sindical y que el Ayuntamiento presente propuestas que permitan garantizar la cobertura de los servicios, solucionar el déficit de efectivos y mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Local".

Ante la falta de avances, UGT trasladará la situación a la Dirección General de Interior del Gobierno de La Rioja y a los grupos políticos municipales para poner en su conocimiento las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio de Policía Local.