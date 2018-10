UGT lamenta "la apatía" del Ayuntamiento en servicios sociales y pide una reunión para exponerles su "difícil situación"

Publicado 13/07/2018 11:27:33 CET

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha lamentado "la apatía" que demuestran desde el Ayuntamiento de Logroño con respecto a las condiciones en la que se prestan los servicios sociales municipales y pide una reunión con los responsables del sector para exponerles la "difícil situación por la que atraviesan" así como "las consecuencias para trabajadores y usuarios" y exigir "soluciones inmediatas".

El sindicato hace este llamamiento público después de que lleven "más de un año" intentando convocar dicha reunión a través de carta y por teléfono "pero nunca hemos obtenido respuesta ni mucho menos una cita en todos estos meses", tal y como ha explicado este viernes el secretario general del FeSP-UGT La Rioja, Fernando Domínguez.

En este sentido desde UGT aseguran que dichas condiciones "no son las mejores" y han querido poner en conocimiento ciertas situaciones por las que pasan los trabajadores de estos servicios, sobre todo, de ayuda a domicilio, acompañamiento y cuidado de mayores y personas dependientes o del servicio de guarderías municipales.

"Lo que intentamos es que, como no hemos podido mantener una reunión con el Ayuntamiento, se conozcan las deficiencias por las que atraviesan los trabajadores del sector", ha garantizado.

Entre ellas, ha destacado, "incumplimientos de convenios, la falta de abono de los salarios tal y como corresponden -ya que a ciertas empleadas no se les paga por el total de las horas que hacen de trabajo efectivo a la semana- o la vulneración del derecho a una seguridad y salud en el trabajo".

Todo ello -ha lamentado Domínguez- "al final repercute en que los servicios que reciben los usuarios no son de la calidad que deberían ser no porque los trabajadores no presten buen servicio a pesar de las dificultades que también ponen las empresas que los tienen contratados, sino por la desidia y la falta de interés del Ayuntamiento en corregir estas deficiencias".

Así las cosas y "si tantas medallas se ponen e indican que les preocupan los servicios sociales" desde UGT solicitan "que verdaderamente conozcan los problemas que sufren estos trabajadores y nos convoquen a una reunión para que, por lo menos, sean conocedores de la situación y puedan hablar con las empresas para solucionarlos".

Por su parte, la secretaria de Acción e Intervención Social y Dependencia de FeSP-UGT La Rioja, Inma Rubio, y delegada de la empresa SERVISAR, ha indicado que ésta es "una de las empresas que más incumple el convenio" ya que incluso "hemos puesto denuncia y hemos ido al juzgado y nos han dado la razón".

Rubio ha lamentado también "la falta de información" por parte de la empresa para conocer "cómo va a hacer las cosas, con respecto a la contabilización del tiempo total trabajado porque siguen sin querer reconocer que es para todas las trabajadoras igual y no solo para una parte" algo que también ocurre, por ejemplo, con el plus de domingos y festivos "que no se abona" o la regulación horaria, entre otros asuntos.

Inma Rubio también se ha referido a la empresa EULEN, encargada de las escuelas infantiles, "donde también hay grandes reclamaciones y seguimos esperando a que haya una solución o quieran hablar con nosotras para conocer la situación".

Además, desde UGT lamentan que, con respecto a los pliegos de servicios de Ayuda a Domicilio, "quedan muchas cosas que incluir" a pesar de que ha habido alguna mejora "lógica". También critican que, en dichos pliegos, la cuestión técnica "esté tan poco valorada" a la hora de dar los puntos e incluso hablan de la "arbitrariedad" a la hora de adjudicarlos".

"Todas éstas son cuestiones que nos hubiera gustado trasladar al Ayuntamiento antes de que se presentaran los pliegos pero no hemos tenido la oportunidad", han finalizado.