UGT lamenta la muerte "evitable" de un trabajador en una empresa del 'Sequero' en Arrúbal

Concentración de UGT por la muerte de un trabajador en una empresa de Arrúbal - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha lamentado y condenado la muerte de un trabajador, de 50 años, en accidente laboral producido la madrugada del miércoles al jueves, en la empresa 'Alueuropa' (antigua 'Siproal'). Desde el sindicato han asegurado que "con la información que tenemos, creemos que esta muerte se podía haber evitado muy fácil", ha señalado el secretario general de UGT-FICA, Juan Carlos Alfaro.

De hecho, ha recordado que esta compañía "es conocida" en Inspección de Trabajo porque "la hemos denunciado por excesivo calor o por ruido". También ha avanzado que su Federación valora demandar a la empresa porque, ha insistido, la muerte del trabajador -aplastado por un portón-se podía haber "evitado", ya que "el accidente se produjo en un sitio que no estaba señalizado, que no estaba balizado, que no estaba restringido, y no contaba con ninguna señal de advertencia".

Alfaro ha indicado que "no es posible que haya un deterioro, una puerta averiada, golpeada por un camión, y que no esté señalada, ni se advierta a los trabajadores, en este caso del turno de noche de cómo se encontraba". Ha indicado que han puesto denuncia en Inspección de Trabajo, porque "hay una desfachatez y una dejación por la prevención y la información a los trabajadores y trabajadoras".

Una declaraciones realizadas por el líder sindical después de la concentración, que a las 11,00 horas, ha realizado UGT en la puerta del sindicato, en la que además de condenar la muerte del obrero se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo, que ha acabado en aplausos.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral, José Antonio Jorge,

ha lamentado que La Rioja ha registrado, en lo que va de año, siete muertes por accidente laboral, así como ha puesto de relieve "los índices de siniestralidad que hay en La Rioja".

"Nosotros venimos reclamando que hay que invertir más en la prevención de los riesgos laborales", ha apuntado, para insistir que "este accidente se podía haber evitado, como se pueden evitar todos los accidentes laborales mortales", ya que lo que hace falta es prevención y cultura preventiva que aquí en La Rioja no existe".

Finalmente, tanto Alfaro como Jorge han indicado que la investigación del accidente "tiene que llegar a nuestras manos, somos los que representamos al sector; somos los sindicatos mayoritarios, y tenemos que ver lo que ha pasado para advertir, para informar, para enseñar a nuestro delegado de prevención que todo eso se tiene que hacer".