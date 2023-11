UGT lamenta que solo el 43% de empresas riojanas cuentan con protocolos de acoso sexual y pide a Inspección que "vigile"

"Hay que exigir a las empresas riojanas que cumplan la ley y que realicen estos protocolos y estos planes de igualdad"



LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, ha destacado que "de todas las empresas riojanas que debieran tener protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, solo el 43 por ciento lo tienen" y ante ello hace un llamamiento a Inspección de Trabajo "para que cumplan su misión y controlen esta situación".

Como ha explicado, denunciar actos de acoso sexual en el trabajo es "muy complicado" y muchas de las mujeres "optan" por abandonar su puesto laboral pero esa no es la solución. "Es cierto que la violencia doméstica, por desgracia, es más clara pero también hay que vigilar ciertos actos en el mundo laboral porque es donde más tiempo pasamos".

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en la jornada sobre 'Intervención y Prevención multidisciplinar de la violencia de género en el entorno laboral' que celebra este jueves en la sede del sindicato riojano.

Una jornada en la que se abordará "la violencia de género que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha indicado.

Para intentar dar luz a este tipo de violencia en el ámbito laboral, la jornada contará con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y psicólogos que "nos explicarán cómo atender a las mujeres que sufren esta lacra".

PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

En el ámbito laboral, Antoñanzas destaca la importancia de contar con protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. "Unos protocolos que hay que recordar que son obligatorios para todas las empresas de nuestro país de más de 50 personas trabajadoras pero para el resto también es obligatorio tener medidas de actuación y de prevención si hay un caso de acoso sexual o por razón de sexo".

En el caso de La Rioja, ha indicado, "de las empresas que tienen que tener protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, sólo el 43 por ciento lo tienen". Por lo tanto, "el otro casi 60 por ciento están incumpliendo la ley".

Ante ello, explica, "hay que exigir a las empresas riojanas que cumplan la ley, que realicen estos protocolos y estos planes de igualdad".

Además ha realizado un llamamiento a la inspección de trabajo para que cumplan con su misión. "Sabemos que no tienen los medios suficientes, pero es muy sencillo ir a una empresa y ver si tiene o no un plan de igualdad y un protocolo, y que actúe y, de una vez por todas, sancionar a las que incumplan".

Como ha recordado, en lo que llevamos de año "ya son 55 mujeres asesinadas. No podemos mirar hacia otro lado, no pueden ser una cifra o una noticia más, por eso, desde UGT queremos recordar a las mujeres que no están solas".

Antoñanzas explica que "la violencia doméstica es, por desgracia, más clara pero a veces cuesta ver esos indicios en el ámbito del trabajo. Lo que hacen la mayoría de las mujeres cuando sufren algo así es irse de su puesto de trabajo".

Pero se pueden observar, por ejemplo, "actitudes muy paternalistas o, por ejemplo, que alguien que tú no quieras te ponga la mano en el hombro... o también la importancia de las redes sociales y el Whatsapp u otros medios. Un mensaje, una fotografía... cualquier cuestión puede ser acoso sexual o por razón de sexo".

DENUNCIAR

"Y por ello es muy importante que cada una de nosotras, si recibimos cualquier mensaje dentro de un grupo, dentro de cualquier cuestión, lo denunciemos. Porque si no lo denunciamos, estamos también cometiendo un delito".

Por lo tanto, ha indicado, es cierto que "dentro del trabajo es muy complicado, pero sí que es verdad que poco a poco más mujeres van dando ese paso".

Por todo ello -ha finalizado- "exigimos al Gobierno que no se olvide del ámbito laboral dentro del Pacto de Estado porque pasamos muchas horas en nuestro centro de trabajo, y por lo tanto hay muy pocas medidas concretas dentro del ámbito laboral".

Además, recuerda, "el centro de trabajo no es solo físicamente donde estamos trabajando con nuestra mesa o con nuestra máquina, no... también puede ser una cena de Navidad, un usuario en ayuda a domicilio... muchas cosas. Tenemos herramientas pero hay que ponerlas en marcha para que se sientan protegidas".