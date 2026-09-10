UGT reclama al SERIS mejorar sustancialmente las condiciones labores de celadores y pinches a través de un complemento

Archivo - Ventanas del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT reclama al SERIS mejorar sustancialmente las condiciones laborales de celadores y pinches a través de un complemento salarial en sus retribuciones, ya que la mayoría de ellas rozan el Salario Mínimo Interprofesional.

Además, UGT Servicios Públicos "exige el reconocimiento de ambas categorías y denuncia que, en el incremento de 30 millones de euros anunciado por el Gobierno, el SERIS se ha olvidado de pinches y celadores".

Por ello, "pedimos que ningún colectivo quede excluido del incremento de financiación anunciado para el personal sanitario". UGT considera que "la mejora de las condiciones del personal del SERIS debe abordar las diferencias existentes entre categorías profesionales, así como la adecuación de complementos y las mejoras que vienen reclamando las distintas categorías".

Para el sindicato "no es aceptable que un incremento tan importante de los recursos destinados al personal deje atrás a quienes parten de unas condiciones económicas más desfavorables, ampliando la brecha salarial entre unos colectivos y otros". En el caso de las y los celadores, UGT "reclama además una mejora integral de sus condiciones de trabajo".

Estos profesionales "desarrollan una labor imprescindible para el funcionamiento diario de los centros sanitarios y para garantizar una adecuada atención a pacientes y usuarios".

UGT critica que los celadores trabajan en muchas ocasiones "con camas cada vez más complejas, rotas y pesadas de movilizar, lo que supone un importante esfuerzo físico". "También existen problemas en algunos almacenes y cuartos de trabajo, que no presentan unas condiciones adecuadas de seguridad y acondicionamiento, como ocurre en el retén de ambulancias de urgencias", han señalado.

El sindicato considera que "las obras y reformas que se están realizando en los centros deben servir para corregir estas deficiencias y garantizar espacios adecuados". Además, demandamos al SERIS que lleve a cabo las mejoras necesarias para optimizar la cocina del Hospital San Pedro.

Por último, UGT defiende que "el aumento de 30 millones de euros debe utilizarse para mejorar las condiciones laborales del conjunto del personal". "Si el SERIS no da pasos en este sentido, nos movilizaremos para la defensa de estos dos colectivos", han concluido.