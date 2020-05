UGT La Rioja cree que la consejera de Salud "pone a la venta el transporte sanitario de la comunidad al peor postor"

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja cree que la consejera de Salud del Ejecutivo regional, Sara Alba, "pone a la venta el transporte sanitario de la comunidad al peor postor". Crítica que el sindicato realiza tras tener conocimiento de la decisión de la Consejería de Salud de empezar a elaborar un nuevo pliego para la contratación del transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En este punto, UGT indica que el Comité de Empresa de Transporte Sanitarios de La Rioja Ferrovial comunica:

"Los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario en La Rioja no quieren que, en ningún momento, tanto su futuro como el de los vecinos de esta Comunidad vuelva a estar en manos de ninguna empresa privada, multinacional ni fondo buitre que durante años han gestionado el servicio de ambulancias para beneficio propio con criterios economicistas, deteriorando su calidad y precarizando a sus profesionales".

Cuando todavía no se han apagado los aplausos de la ciudadanía, apoyándonos y reconociendo nuestro trabajo en plena crisis sanitaria, "aplausos que agradecemos enormemente", la Consejería de Salud pone en marcha un nuevo pliego de condiciones "que deja en manos privadas un servicio tan esencial, para todos, como es del transporte sanitario".

Ante ello, recuerdan, "los Técnicos en Emergencias Sanitarias se han dejado la piel y la salud en esta pandemia, compañeros y compañeras han sido contagiados trabajando en primera línea. Son un pilar fundamental en la asistencia extrahospitalaria y el transporte programado sanitario".

El pasado mes de noviembre, la consejera de Salud, Sara Alba, anunciaba la creación de un grupo de trabajo para la internalización del transporte sanitario, para recuperarlo a una gestión pública.

"Desde entonces, critican desde UGT, el silencio más absoluto, total opacidad y falta de transparencia; no sabemos quiénes son los expertos designados, no sabemos los estudios realizados y, por supuesto, no sabemos las conclusiones a las que han llegado, si es que se ha realizado trabajo alguno".

Todo nos hace sospechar que este anuncio ha sido un "puro teatro", una mera acción de "maquillaje" para una consejera a la que se supone progresista.

Además, critican, "nunca se ha contado con los profesionales, nunca ha habido respuesta a nuestras innumerables denuncias de los incumplimientos de la actual adjudicataria, y nunca se ha reunido con nosotros pese a que se le ha pedido con insistencia".

Ante ello, les recuerdan al Gobierno de La Rioja, "tienen el ejemplo de otro Gobierno progresista, el balear, que asumió la gestión directa mediante la creación de la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de les Illes Balears (GSAIB), y presume de eficiencia y de las mejoras que este cambio ha supuesto para el servicio de su transporte sanitario. Si allí se puede, con la dificultad insular, ¿cómo aquí no lo hacen, siendo la nuestra una comunidad pequeña y uniprovincial? ¿Incapacidad o falta de voluntad de nuestra consejera? Ambas cosas igualmente graves".