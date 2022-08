UGT La Rioja exige a las empresas que prestan servicios de ayuda a domicilio "que cumplan con la legalidad"

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja exige a las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio "que cumplan con el convenio marco y acaten la sentencia de la Audiencia Nacional del 20 de junio de 2022, por la que se reconoce el pago y actualización con efecto retroactivo desde enero de este año de la subida salarial del 6,5 %, correspondiente al IPC del año 2021".

A principios del mes de julio, UGT Servicios Públicos La Rioja envió una cartas certificadas a las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio en la región (Servisar Domus VI, Eulen Sociosanitario, Arquisocial, Inneria, People Plus Innovation S.L, Óbolo e Ineprodes) en las que se solicitaba la actualización y el pago de los salarios en todos los conceptos que se enmarcan dentro del VII convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

"Tenemos conocimiento de que, a día de hoy, solo la empresa Servisar Domus VI va a realizar esta subida salarial, mientras que el resto no han contestado o comentan que lo harán cuando salgan publicadas las tablas salariales publicadas en el BOE.

Exigimos a las diferentes entidades responsables (Consejería de Servicios Sociales, mancomunidades y ayuntamientos), que medien y se impliquen para obligar a las empresas concesionarias de los servicios a cumplir con la legalidad, es decir, con lo establecido en el convenio colectivo sectorial de aplicación", afirman desde el sindicato.

Desde UGT Servicios Públicos, prosiguen, se ha recurrido y judicializado el pago del 6,5% a nivel nacional, "al no llegar a acuerdo con la patronal sobre la correspondiente subida salarial de 2022. A pesar de haber sentencia favorable y ejecutable a los sindicatos, la cual se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la aplicación de la cláusula salarial, muchas de estas empresas siguen sin acatar la legalidad vigente".

Desde UGT "seguimos exigiendo a las patronales del sector que insten a todas sus empresas a que acaten la sentencia e incrementen los salarios de forma inminente en todos los conceptos. En este sentido, hemos solicitado de nuevo a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia para que obligue a la patronal a firmar y publicar las tablas salariales".

"No obstante, gran parte del personal que atiende al sector de la dependencia en la ayuda a domicilio no recibido el aumento salarial que corresponde por ley. También se ha intentado crear una mesa de negociación para la elaboración de un convenio regional para la ayuda a domicilio, en el cual recogerían mejoras para las trabajadoras del sector. Esto no ha sido posible, ya que las patronales adjudicatarias del servicio en La Rioja, después de meses de espera, no se han dignado a contestar si están interesadas o no", afirman desde el sindicato.

"En caso de que las empresas adjudicatarias del servicio continúen haciendo oídos sordos e incumpliendo el convenio, UGT Servicios Públicos La Rioja promoverá en el mes de septiembre las medidas necesarias para forzar dicho cumplimiento en todo el sector", finalizan.