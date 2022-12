UGT La Rioja solicita "la paralización de las pruebas selectivas de comisario de Policía Local en Logroño"

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja solicita "la paralización de las pruebas selectivas de comisario de Policía Local en Logroño" al detectar "irregularidades durante el proceso selectivo que se está llevando a cabo actualmente de dos plazas de comisario de la Policía Local".

Ante la "gravedad" de los hechos, UGT solicita al alcalde de la capital riojana, Pablo Hermoso de Mendoza, como máximo responsable de la Función Pública en el Ayuntamiento de la ciudad, "que paralice el proceso selectivo hasta que se resuelvan los recursos administrativos y contenciosos administrativos presentados por los aspirantes".

UGT Servicios Públicos informa de que "más de la mitad de los aspirantes que se presentaron han presentado recursos administrativos, contenciosos o incluso han emprendido o piensan emprender acciones penales por las presuntas irregularidades surgidas en el seno de este proceso selectivo".

A pesar de las manifestaciones de la concejal de Policía Local y del propio alcalde sobre su intención de ser transparentes en los procesos selectivos de Policía "aludiendo gratuitamente a que anteriormente no lo habían sido", el transcurso de este proceso selectivo "dice lo contrario", afirman desde UGT.

Las presuntas irregularidades detectadas por los aspirantes en este proceso selectivo son, según UGT:

Bases que regulan el proceso selectivo: las bases para este proceso se aprobaron con el voto en contra de los cuatro sindicatos representantes en el Ayuntamiento de Logroño, al modificar la valoración de cursos, antigüedad, e incluso temarios, respecto a lo establecido.

Nombramiento del Tribunal: "Desconocemos si hubo recusaciones o no del tribunal nombrado al efecto, pero una vez conocidos los aspirantes admitidos, se da una circunstancia que debiera haberse planteado al presidente de este tribunal, y es la de abstenerse de participar en el mismo".

Asi indican "el ex secretario general técnico de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, durante el mandato de la ex consejera de Salud y ahora director general de Alcaldía en el Ayuntamiento de Logroño, es el presidente del Tribunal".

Además, "uno de los aspirantes a comisario era, también bajo el mandato de la ex consejera de Salud, el director General de Emergencias y Protección Civil de dicha Consejería, compañero como personal eventual y de libre designación en Comunidad Autónoma".

Ante estos hechos "y a efectos de evitar posibles vicios de nulidad, el presidente del Tribunal debería haberse abstenido de participar en el mismo. Igualmente, ambos exdirectivos también ocuparon puestos de libre designación o en funciones durante el mandato de la ex consejera de Salud cuando ésta fue concejala responsable de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Logroño".

Primera prueba: El primer examen ya ha sido recurrido por al menos un 30% de los aspirantes por presentar irregularidades, ya que, según los aspirantes "no se ha garantizado el anonimato de los aspirantes en dicha prueba, tal y como establecen las bases que regulan el proceso. Igualmente, varios aspirantes han comunicado a este sindicato que las instrucciones difusas, inconexas y verbales que se impartieron en el examen por parte del tribunal llevaron a errores que provocaron la exclusión de al menos el 20% de los aspirantes".

También parece "coincidencia" que opositores que han tenido proximidad o relación a gabinetes psicológicos de nuestra Comunidad "hayan obtenido las calificaciones más altas en el test de inteligencia. De ser ciertos estos hechos, aunque esto se resolverá en los juzgados, debe tenerse en cuenta si el órgano asesor de esta prueba (psicólogos o gabinete) presentó alguna causa de abstención como miembros integrantes de un tribunal, al haber tenido relación con alguno de los aspirantes o familiares de estos, o al menos comunicó esta circunstancia al Tribunal para que este pudiese decidir sobre su participación como órgano asesor".

Segunda prueba: Los aspirantes han comunicado que, en este examen tipo test, "se corrigieron las irregularidades sobre el anonimato detectadas en el primer ejercicio, pero deberían explicar cómo es posible que el tribunal publicase hasta tres plantillas correctoras diferentes, las dos primeras con pocas horas de diferencia. Esta falta de transparencia en una oposición no debiera darse".

Tercera prueba: "No se publicó a través de ningún medio, en contra de lo que recogen las bases, la hora de lectura pública del ejercicio. Según se ha puesto en conocimiento de este sindicato, el caso práctico presentado por el Tribunal, lejos de aproximarse a una realidad sobre lo que serían las funciones de un Comisario, se ha acercado en exceso a las funciones a desarrollar por una figura como la del director general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de La Rioja, ya que la prueba se basó en desarrollar un dispositivo de Protección Civil ante una emergencia declarada, aplicando el Plan Territorial de Protección Civil PLATERCAR".

Entre los aspirantes, tal y como se ha informado, "una persona ocupó ese puesto, designado a dedo por la ex consejera", afirman desde UGT.

Cuarta prueba, según tiene conocimiento este sindicato, "ha versado, curiosamente, sobre un contenido relacionado mayoritariamente con el puesto de trabajo que los aspirantes que quedaban en el procedimiento ocupan en la actualidad, y al igual que en la tercera prueba, no se le dio, en su lectura pública, la publicidad establecida por las bases que regulan el proceso selectivo. No deja de ser curioso que la concejala de Personal hiciera referencia públicamente en Mesa General de Negociación a una previsible reorganización en la Policía Local logroñesa con los dos nuevos comisarios, si bien el actual proceso selectivo no ha finalizado, dando por hecho que serán los aspirantes que continúan en el proceso selectivo, los designados".

De ser ciertos estos hechos, UGT Servicios Públicos solicita al alcalde "la paralización del actual proceso selectivo de Comisario de Policía Local, en tanto en cuanto se resuelven los procesos administrativos y judiciales abiertos tras las presuntas e innumerables irregulares tenidas lugar en el desarrollo del mismo".