UGT ve "inadmisible" el nivel de temporalidad y pide a las administraciones que "se pongan las pilas"

LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Fernando Domínguez, ha visto "inadmisible" un nivel de temporalidad del 33 por ciento en las administraciones públicas riojanas y ha pedido al Gobierno de La Rioja, y los Ayuntamientos, que "se pongan las pilas".

Domínguez ha dado una rueda de prensa, junto a la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, en la que ha resaltado que la Ley de Temporalidad impone una reducción de la temporalidad al ocho por ciento.

Por tanto, ha pedido a la administración riojana que "negocie las Ofertas Públicas de Empleo de estabilización", porque "ni tan siquiera se han sentado a convocar en muchos ayuntamientos", entre estos, el Ayuntamiento de Logroño, donde, ha indicado, el Consistorio insiste en que "no hay personal susceptible de estabilizarse" pero, según los datos de UGT, "sí hay plazas que deberían sacarse".

Ha avanzado que esta negociación va a ser el "caballo de batalla" de UGT porque "antes del 1 de junio", según la ley, deben estar "publicadas todas las Ofertas de Empleo Público". En este sentido, ha señalado que "en La Rioja vamos retrasados" en "identificar" las plazas.

Ha señalado que "es difícil saber cuáles son los puestos susceptibles de salir a estabilización, porque en las adminitraciones locales no se ha iniciado la negociación". En cualquier caso, ha apuntado que "el porcentaje de temporalidad de la admnistración local en La Rioja es del trece por ciento".

"Nos consta que hay varias entidades locales que han acudido a la administración regional para pedirle que gestione estos procesos de estabilización, dentro de la Ley de Temporalidad", ha apuntado.

Por eso, ha sido "muy partidario" de una Mesa General de Negociación para el ámbito de la administración local", en la que se negocie "con criterios comunes, con la ayuda de la administración autonómica"

"Tengamos en cuenta que va a haber que realizar muchos procesos de estabilización, de muchas plazas de muy diversas categorías y estaría bien que se estableciera un marco único común para establecer criterios en procesos de consolidación", ha dicho.

Por parte de UGT ha anunciado que van a ser "muy exigentes en el cumplimiento de la ley", porque "estamos en una niveles de temporalidad cada vez más grandes en La Rioja".

Ha apuntado que la temporalidad en el personal docente no universitario llega al cuarenta por ciento; y en Sanidad se encuentra al 32 por ciento.

En la Administración General la temporalidad, ha dicho, es del ocho por ciento; en la local está en el trece por ciento; y en la administración autonómica entre el 35 y el 36 por ciento.

Ha creído que, "como consecuencia de la pandemia se ha demostrado que los servicios públicos son esenciales", y "ha habido que contratar temporalmente".

Ha añadido cómo "se demuestra la tasa de reposición es uno de los factores determinantes en el embolsamiento de la temporalidad en el sector público".

UGT no cree que pueda llegarse al ocho por ciento, que marca la Ley, por lo que Domínguez ha visto que "va a ser necesario que haya Ofertas Públicas de Empleo adicionales".

Ha informado de que en Servicios Generales ya hay un acuerdo desde la semana pasa; y la mesa de Educación se cerró el viernes pasado sin acuerdo por parte de UGT porque no se alcanzaba el ocho por ciento.

En Sanidad hay mañana convocada una mesa; y en Justicia no ha comenzado la negociación; mientras en la administración local "está paralizado" por lo que ha exigido a los Ayuntamientos que "hagan los deberes e identifiquen la plazas".

Ha indicado que hay previsto que en Servicios Generales salgan, a estabilización, 138 plazas por concurso oposición y 407 por concurso de méritos.

En docente no universario, 39 a concurso oposición y 253 a concurso de méritos. En el SERIS está cerrándose la negociación; y en Justicia "no se ha empezado a negociar" y hay 133 interinos pero no todos son susceptibles de ir a la estabilización