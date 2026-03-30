UGT vota a favor de la OPE en Mesa General, pese a que la oferta aprobada para la educación riojana "es exigua"

Archivo - Funcionarios trabajando - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha votado este lunes a favor de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026 en la Administración, tras respaldar en mesa sectorial las propuestas del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y de la Administración de la Comunidad Autónoma (CAR), aunque "ha rechazado la de Educación por considerarla insuficiente".

Las OPE, aunque se negocian y se votan por separado en sus respectivas mesas sectoriales, se aprueban de forma conjunta en Mesa General. Por este motivo, y tras valorar el conjunto de la oferta, UGT "ha optado por emitir un voto favorable". En el caso del SERIS, UGT ha defendido su apoyo al considerar que se trata de una oferta positiva.

En total, se han aprobado 1.232 plazas entre la OPE ordinaria y una extraordinaria, lo que supone un incremento muy significativo respecto a las 217 plazas del año anterior. UGT considera esta convocatoria necesaria para reducir la elevada temporalidad, situada en torno al 37%, y ha reclamado que no sea una OPE puntual.

En este sentido, el sindicato "insiste en la necesidad de mantener en los próximos años ofertas amplias para mantener baja la temporalidad en centros de salud y hospitales, especialmente ante el elevado número de jubilaciones previstas". UGT Servicios Públicos pide que los procesos selectivos se resuelvan con agilidad para evitar demoras.

Respecto a la OPE de la Administración de la Comunidad Autónoma (CAR), UGT ha votado a favor, aunque "ha condicionado su respaldo al cumplimiento de compromisos como culminar los procesos de reclasificación profesional y la promoción interna". UGT destaca la aprobación de 50 plazas de Administrativo, aunque "considera insuficiente la cifra frente a su propuesta inicial de 285".

El sindicato "insiste en que se reconozcan la experiencia, la formación y las habilidades en los procesos de promoción interna, apostando por el concurso como fórmula". Además, UGT ha recordado otras reivindicaciones como la reclasificación de subalternos al C2 o la mejora del complemento específico. Ha valorado avances como el impulso del personal de relevo o el reconocimiento de determinadas categorías como Bombero Forestal, aunque ha lamentado "la falta de acuerdo para crear plazas volantes en varias categorías". Esta medida fue propuesta por UGT en el Comité de Empresa, pero fue rechazada por el resto de los sindicatos.

Por otro lado, y aunque "no será mediante un proceso extraordinario, hemos conseguido impulsar el proceso de selección del personal de relevo para atender las solicitudes de jubilación anticipada parcial del personal laboral, aunque no estamos de acuerdo con la fórmula elegida".

UGT también ha criticado que "no se hayan incluido en esta OPE plazas comprometidas de ATE y ATEI, aunque la Administración se ha comprometido a compensarlo con nuevas plazas en próximas convocatorias". En cuanto a la OPE de Educación, UGT "ha votado en contra al considerar que la propuesta se queda corta y no apuesta por reducir la temporalidad entre los docentes riojanos".

El sindicato ha criticado que la OPE "se limite prácticamente a la tasa de reposición y ha reclamado que se amplíe el número de plazas, tal y como permite la normativa estatal cuando el objetivo es reducir la temporalidad en el empleo público".

UGT ha advertido de que cerca del 40 por ciento de las plantillas docentes en La Rioja está formado por profesorado interino, lo que "evidencia la necesidad de una oferta más ambiciosa". En este sentido, ha insistido en que "seguir limitando las convocatorias perpetúa la inestabilidad laboral y ha reclamado que se siga el ejemplo del SERIS, con OPE más amplias y eficaces para estabilizar el empleo público".

Por último, el sindicato le pide al Gobierno de La Rioja que, en la OPE extraordinaria que la Administración prevé lanzar próximamente, las bases se concreten y desarrollen con mayor detalle, de forma que aporte certidumbre a los docentes interinos y al conjunto del sistema educativo.

"Contar con una planificación global y clara ayudaría a evitar posibles efectos no deseados, como el efecto llamada o situaciones de desprotección para los docentes interinos de La Rioja", ha concluido el sindicato.