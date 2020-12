Unicef pide poner a los niños en el centro de la recuperación tras la COVID-19

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité en La Rioja de UNICEF, Amadeo Lázaro, ha pedido hoy poner a los niños en el centro de la recuperación tras la crisis por la COVID-19.

Lázaro ha participado en un acto, organizado por el Parlamento de La Rioja en conmemoración del 31 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y que, en esta ocasión, se ha desarrollado on line a causa de la pandemia por Coronavirus COVID-19.

Junto al presidente de UNICEF en La Rioja, han participado el presidente del Parlamento, Jesús María García, y la consejera de Participación, Igualdad y Agenda 2030, Raquel Romero; además del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; y el consejero de Educación, Pedro Uruñuela.

Los protagonistas han sido niños del CRA Entreviñas, que han aprovechado el día para recordar algunos de sus derechos y para preguntar cuestiones cómo por qué ellos tienen que hacer Educación Física con mascarilla y los deportistas profesionales no la llevan.

Hermoso de Mendoza les ha explicado que en el deporte profesional tienen protocolos, y pruebas, que permiten, por ejemplo, hacen test a los deportistas, de modo que estén controlados, y que, además, "el esfuerzo es mayor".

Los niños han recordado que tienen derecho a ser atendidos en un buen hospital; a disfrutar del nivel más alto de salud, higiene y correcta nutrición.

Han reconocido cómo, en estos tiempos de pandemia, se han dado cuenta de lo importante de llevar hábitos de vida saludable. Han recordado el momento en el que no podían salir a los parques y cómo la falta de ejercicio les hacía más difícil dormir.

A Romero le han preguntado si ella, por ser mujer, había sufrido discriminación. La consejera ha contado cómo ya no se trata de decir a la mujer que no puede hacer cosas, sino de no elegirla. Así, ha constatado cómo los portavoces parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos en La Rioja son chicos.

En el apartado del Derecho a la Educación, los niños han propuesto una recolecta para recaudar dinero y construir una escuela en un país pobre. Uruñuela ha abrazado la idea y ha contado cómo, cuando él era maestro, las sanciones se convertían en aportación para una escuela en Ecuador.

El consejero de Educación ha resaltado, además, que el derecho a tener un puesto escolar es, en realidad, el derecho a tener "éxito escolar"; a que cada niño desarrolle sus capacidades.

El presidente de UNICEF ha cerrado el acto recalcando cómo la crisis sanitaria ha empeorado la situación de la infancia y ha recordado el compromiso por cumplir la Convención.

"La situación actual está poniendo a prueba nuestra capacidad como sociedad para renovar el compromiso con los derechos de la infancia", ha dicho y ha pedido que "en todas las decisiones encaminadas a la recuperación se tengan en cuenta la infancia y la adolescencia".

Poner en el centro de las medidas a la infancia, ha afirmado, repercutirá en "construir un mundo mejor para que todos los niños sigan siendo niños".