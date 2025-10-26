UNIR abordará el 'Efecto TikTok' y la comunicación laboral en una nueva edición de la Feria Virtual de Empleo

UNIR analizará el nuevo desafío de Tik Tok en el mercado laboral - David Zorrakino - Europa Press

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través del Área de Empleo, celebra una nueva edición de la Feria Virtual de Empleo en la que se abordará el 'efecto TikTok' y la comunicación laboral.

Tal y como ha informado UNIR, se trata de un evento ya consolidado que, tras más de diez años, sigue impulsando la empleabilidad de estudiantes y egresados.

Desde el 20 de octubre, los estudiantes interesados podrán inscribirse a través del Portal de Empleo. Se espera la participación de más de 200 empresas de diversos países -principalmente España, Colombia, Ecuador, México y Perú- y de todos los sectores. En total, se prevé la publicación de más de 2.000 vacantes de empleo.

Los estudiantes, al completar sus datos en la plataforma, accederá a que la IA les pueda recomendar las ofertas que mejor se ajusten a su perfil y facilitar que las empresas los encuentren fácilmente.

Desde sus inicios, la Feria Virtual de Empleo de UNIR ha conectado cerca de 100.000 alumnos con más de 3.700 empresas. "Una cita que se ha convertido en un referente dentro del ámbito universitario", ha dicho UNIR.

EL EFECTO TIKTOK

El evento inaugural de la feria será el FOROEMPLEO, bajo el título 'El efecto TikTok y la nueva comunicación laboral', abierto tanto a alumnos como a público externo.

En este foro se analizará cómo TikTok ha pasado de ser una red de entretenimiento a una herramienta estratégica para atraer talento y fortalecer la marca empleadora.

Silvia Moreno Portillo, speaker, formadora y creadora de contenido especializada en empleabilidad, bienestar organizacional y cultura corporativa será la encargada de abordar el tema.