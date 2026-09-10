UNIR refuerza su cooperación académica con universidades chilenas en el ámbito de la Salud

La delegación de UNIR de visita en el Centro de Simulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile - UNIR

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha concluido una visita institucional a Chile encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Octavio Corral Pazos de Provens, y acompañada por Karla Nicole Cantero, directora de Relaciones Internacionales de UNIR en Chile, con una agenda centrada en el fortalecimiento de la colaboración académica y el intercambio de experiencias con destacadas instituciones de educación superior del país.

Durante los días 7 y 8 de septiembre, la delegación de UNIR mantuvo reuniones con autoridades universitarias y recorrió centros especializados en simulación clínica, innovación y formación en Ciencias de la Salud, consolidando vínculos institucionales y explorando nuevas oportunidades de cooperación internacional.

La agenda contempló encuentros con autoridades de la Universidad Central de Chile, la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile e IPLACEX, instituciones que representan distintas realidades y fortalezas del ecosistema chileno de educación superior.

Entre los principales hitos destacaron las reuniones con decanatos y responsables académicos de áreas vinculadas a Medicina, Psicología, Nutrición, Investigación e Internacionalización, así como las visitas a centros de simulación clínica y espacios tecnológicos destinados a fortalecer el aprendizaje práctico de futuros profesionales de la salud.

PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN

"Chile cuenta con universidades de gran prestigio y una sólida tradición en la formación de profesionales de la salud. Para UNIR, mantener un diálogo permanente con estas instituciones resulta fundamental para identificar oportunidades de colaboración, compartir buenas prácticas y seguir construyendo un espacio académico cada vez más conectado e internacional", afirmó Octavio Corral Pazos de Provens.

El decano destacó además que una de las prioridades de la Facultad es ampliar las oportunidades de movilidad y cooperación entre universidades de distintos países. "La internacionalización ya no es un elemento complementario, sino una necesidad estratégica para la educación superior. Las fórmulas de colaboración y los programas de doble titulación aportan un valor diferencial a los estudiantes, al permitirles integrar perspectivas académicas diversas y fortalecer su perfil profesional en un entorno global", señaló.

La visita también permitió conocer experiencias destacadas en simulación clínica, un ámbito cada vez más relevante para la formación de los profesionales sanitarios, así como iniciativas de innovación educativa apoyadas en tecnologías avanzadas aplicadas al aprendizaje.

La educación superior online mantiene una trayectoria de crecimiento en Chile, ampliando las oportunidades de acceso a estudios universitarios para personas de distintas regiones del país. En este contexto, UNIR ha consolidado su presencia mediante una propuesta educativa de calidad 100% online, que combina clases en directo, tutorías personalizadas, metodologías innovadoras y el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje.

Con una oferta orientada a la empleabilidad y al desarrollo profesional continuo, la universidad impulsa la excelencia con programas adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y a los desafíos de transformación que afrontan los sistemas de salud en Iberoamérica.