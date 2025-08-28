UPA lamenta los ataques de lobos al ganado en la zona de las 7 Villas

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Rioja ha alertado que el lobo "sigue causando bajas en la comunidad durante los meses estivales". "Lejos de coger vacaciones veraniegas, ha vuelto a matar y herir de gravedad a numerosas reses en la zona de las 7 villas", ha señalado el sindicato.

La ganadería extensiva "es el principal motor económico y asentamiento poblacional de la zona afectada". Las familias afectadas "soportan sin consuelo los ataques y las bajas en sus rebaños, impotentes ante la falta de control poblacional por parte de la administración, cuya acción se encuentra paralizada y enredada en vericuetos judiciales de los cuales ellos poco entienden, pero sí que sufren", ha afirmado la Junta Directiva de UPA Rioja.

Las cifras que reflejan los meses de julio y agosto en las 7 villas señalan en Canales de La Sierra 6 ataques con un total de 7 ovejas muertas; Villavelayo 2 ataques y 2 ovejas muertas; Mansilla de La Sierra 3 ataques y 5 ovejas muertas; Viniegra de Abajo 1 muerta y dos mordidas; Viniegra de Arriba 6 ataques con 10 ovejas y 2 terneros muertos y otro heridas; y Ventrosa 2 ataques con 12 ovejas muertas y 5 heridas para sacrificio.

A este parte de bajas se le suman "todas las desaparecidas en cada ataque y que no son contabilizadas al no poder dar fe de su muerte. Los ataques del lobo "también ha provocado el cese de una explotación de caprino en Viniegra de Abajo a finales de julio, cuyo pastor ha vivido la impotencia de ver día tras día como sus cabras iban desapareciendo del rebaño sin más opción que cerrar la actividad". "No es casualidad que en esta terrible situación de incendios forestales históricos que desolan el panorama nacional, todos los expertos coincidan en la importante labor que realiza la ganadería extensiva en la prevención de incendios de los montes".

"Si los ataques no cesan y las pérdidas en las cabañas ganaderas continúan, pronto lamentaremos la desaparición del ganado menor (cabras y ovejas) de nuestras sierras, seguido el resto de especies ganaderas que también son atacadas. Desde UPA La Rioja defendemos y proponemos una gestión y control poblacional de la especie para garantizar el futuro de la ganadería extensiva en nuestra Comunidad y asegurar el relevo generacional. En caso contrario, nos encaminamos sin remedio hacia la desaparición de la actividad ganadera, con las múltiples consecuencias sociales y medioambientales que ello conlleva", ha subrayado la Junta Directiva de UPA Rioja.