UPA se opone a un presupuesto del Consejo Regulador que "incrementa un 8% por kilo la aportación de los viticultores"

Archivo - Un vendimiador recoge uvas para la temporada de vendimia - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPA Rioja ha rechazado esta mañana apoyar los presupuestos del Consejo Regulador de la DOC Rioja puesto que "ahondan aún más en la crisis del sector productor en lugar de aportar soluciones a la situación de ruina que están sufriendo los viticultores".

La Organización, a través de una nota de prensa, considera que los Presupuestos "continúan en la misma línea que ejercicios anteriores, donde los viticultores siguen siendo los grandes perdedores del sistema, pero denuncia que además incrementan su aportación en un 8 por ciento por kilo de uva en un momento de auténtica ruina del sector productor".

Se trata de un sistema completamente "injusto e irresponsable en el que cuanto más pierden los agricultores, más se les pide que aporten". En este sentido, UPA considera que "si las bodegas quieren seguir manteniendo el nivel de gasto actual deberían aportar al presupuesto total lo que les corresponde realmente en función de su volumen de negocio, es decir, el 75 por ciento".

Por ello, antes que la aprobación de presupuestos, UPA considera "prioritario" la realización de un plan de reducción de gastos o bien un presupuesto "en base 0" que ajuste el gasto a lo estrictamente necesario". "Es inconcebible que en el contexto actual, en un sector con el nivel de caída de negocio que está sufriendo, no se ajuste el presupuesto que lo sustenta", han indicado.

En cualquier caso, si se presenta un presupuesto, UPA solicita que se haga con tiempo, sin "chantajes" y sin "cocina previa" por parte de las mismas organizaciones que "han llevado a los viticultores a la ruina". De hecho, aprobar este presupuesto "supone contribuir a la descapitalización de los agricultores que supuestamente defienden".

Además, como representantes de los agricultores, UPA "considera obsceno asistir a una exposición de un presupuesto que aumenta la partida de gastos de sus altos cargos, incluyendo la asignación de ex altos cargos que no tienen ni funciones ni obligaciones ni siquiera mesa de trabajo, mientras los agricultores llevan más de 5 años perdiendo dinero, sin ningún viso de cambio, y aportando cada año más".

Por todo ello, UPA considera que los autores de este presupuesto "o no tienen una mínima sensibilidad o se están riendo de los agricultores". Además, concluye solicitando a las administraciones que, "en vez de subvencionar al Consejo Regulador, reserven los fondos para ayudar a los agricultores a equilibrar la oferta y la demanda y superar así la crisis estructural en la que está sumergido el sector".