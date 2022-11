UPA pide al Gobierno de La Rioja "una mayor flexibilización de Eco Regímenes del nuevo periodo de la PAC 2023-2027"

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores de La Rioja (UPA) ha solicitado al Gobierno de La Rioja "la flexibilización de Eco Regímenes del nuevo periodo de la Política Agraria Común (2023-2027), ya que se siguen sin conocer de forma precisa las exigencias y requisitos previstos para esta nueva etapa".

De tal forma, y al igual que vienen haciendo comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha, UPA La Rioja solicita a la Consejería de Agricultura y Ganadería del Ejecutivo regional "que contemple otras flexibilizaciones en base a las condiciones agroclimáticas adversas que se están dando en La Rioja en los últimos meses, con una grave sequía hidrológica que incide en una falta de humedad en la superficie de terrenos agrarios y una falta de agua en las superficies de pastos destinados para la alimentación de ganado".

Entre las propuestas de UPA La Rioja recogidas en otras comunidades autónomas incluyen:

En la práctica de pastoreo extensivo, reducir de 120 hasta los 90 días el período mínimo de pastoreo con animales propios de la explotación. Autorizar la adaptación de la carga ganadera mínima media anual que se bajará en pastos húmedos a una carga ganadera mínima de 0,2 y en pastos mediterráneos a una carga mínima de 0,1 UGM/hectárea, sobre las superficies de pastos permanentes o de pastos temporales determinadas acogidas a esta práctica.

En la práctica del eco-régimen de siembra directa, se podrá permitir una única labor vertical superficial que mantenga en todo momento el rastrojo y su efecto sea exclusivamente destinado para eliminar la costra dura del suelo para evitar asfixia en el nacimiento de plantas.

En la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, se permitirá una única labor superficial poco profundas de no más de 20 cm de profundidad que mantenga la cubierta y que no cause compactación y que no suponga, en ningún caso, la modificación de la estructura del suelo, manteniendo la obligación de que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año.

En la práctica de cubiertas inertes de restos de poda se permitirá una labor vertical de forma excepcional sobre la cubierta de no más de 20 cm de profundidad que no supongan, en ningún caso, la modificación de la estructura del suelo ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los beneficios medioambientales de la misma.

A diferencia de los Ecoregímenes, que son voluntarios, las exigencias derivadas de la condicionalidad son obligatorias para todos los perceptores.

En esta nueva condicionalidad, desde UPA La Rioja "observamos con muchísima preocupación el endurecimiento de la BCAM 5, que impide el laboreo a favor de pendiente, en cultivos herbáceos y leñosos en pendientes superiores al 10% (anteriormente el 15%)".

"Este endurecimiento implica que, en La Rioja, una superficie muy importante de viñedo quedará sin labrar si el agricultor es perceptor de ayudas PAC, poniendo un riesgo la viabilidad del cultivo, de forma muy especial, en parcelas de secano", afirman.

"Este endurecimiento -además- puede tener una repercusión muy importante en el viñedo de La Rioja, puesto que un agricultor perceptor de ayudas PAC no podrá labrar las parcelas de pendiente de más del 10 % si estas están labradas, poniendo en riesgo la viabilidad del cultivo, especialmente en parcelas de secano.

Así pues, para aquellos cultivos donde no se pueda labrar en otra dirección que no sea la de máxima pendiente, es un auténtico despropósito prohibir que se sigan labrando como hasta ahora. UPA La Rioja solicita que se contemple la excepción en aquellas parcelas de más del 10 % que no sea posible otro tipo de laboreo distinto de a favor de pendiente", finalizan.