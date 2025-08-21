UPA Rioja insta a la actualización del Plan de Prevención de Incendios Forestales para proteger explotaciones ganaderas

La caída de un rayo provoca diferentes focos de incendio entre Mansilla, Collado Grande y Munilla (La Rioja) - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

A la vista de los últimos acontecimientos en distintas comunidades autónomas y ante los recurrentes conatos de incendio que se están sucediendo en nuestra comunidad, UPA La Rioja manifiesta "su enorme preocupación por el peligro al que están expuestas las explotaciones ganaderas y los pueblos cercanos a pastos y masas forestales".

UPA considera que existe "una situación de desatención clara de las masas forestales en nuestra región y un abandono progresivo de las infraestructuras agropecuarias de las zonas rurales que implican un riesgo mayor para el desenlace de estos incendios".

Por ello insta a la actualización del Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales de La Rioja "para, trece años después de su aprobación, adaptarlo a la situación real, marcada por una aceleración del cambio climático y la reducción de explotaciones ganaderas a fin de prevenir futuros sucesos indeseables".

En este sentido, UPA solicita "la revisión de este plan hacia medidas estratégicas basadas en la limpieza y el aprovechamiento de la masa forestal y las áreas de pasto".

Para ello, UPA considera que este plan debe contener, al menos, las siguientes medidas:

Mejora de las partidas presupuestarias en materia de prevención de incendios forestales

Mejora y aperturas de accesos y pistas, mejora de mantenimientos de cortafuegos.

Refuerzo de la limpieza en los márgenes de los caminos y carreteras para que sirvan cortafuegos en zonas de riesgo.

Eliminación de combustibles leñosos en los perímetros de las poblaciones, entresacas de masas forestales con gran potencial inflamable.

Redacción de un plan de recuperación, ampliación y mantenimiento de pastizales, crear un paisaje en mosaico ya que aumenta la resiliencia frente a los incendios de gran entidad.

Seguimiento, mediante reuniones anuales de técnicos y responsables políticos con asociaciones de ganaderos, juntas municipales de pastos, corporaciones municipales y organizaciones profesionales agrarias para elaborar conjuntamente líneas de actuación en el territorio regional.

Implantación de técnicas de eliminación de combustibles de los montes, quemas prescritas mediante personal cualificado.

Reducción de la burocracia en tareas de limpieza y control de combustible leñosos a la población rural favoreciendo su aprovechamiento.

Creación de una línea de ayudas para llevar a cabo tareas de limpiezas totales creando perímetros de seguridad en los municipios y en explotaciones agrícolas y ganaderas que estén fuera del casco urbano, especialmente en zonas de mayor riesgo.

En definitiva, UPA reivindica "el importante papel que juega la ganadería extensiva de nuestra región como herramienta clave para mitigar y luchar contra la expansión e intensidad de los fuegos forestales y reclama políticas que garanticen la continuidad de estas actividades tan necesarias para nuestros montes, sin entorpecer el desarrollo de esta actividad económica que tanto hace por el conjunto de la sociedad y tan poco demanda de ella".