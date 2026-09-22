UPTA advierte del "grave" impacto económico de la subida de carburantes y electricidad en los autónomos riojanos

Archivo - UPTA advierte de que se trata de las herramientas de trabajo de los autónomos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido del "fuerte impacto que la escalada de los carburantes y de la electricidad está teniendo sobre los trabajadores autónomos de La Rioja".

En nota de prensa, ha estimado que más de 12.000 profesionales y pequeños negocios estarían especialmente expuestos a estas subidas por depender directamente del vehículo, de la electricidad o de ambos para desarrollar su actividad.

Ha explicado cómo, tomando como referencia un carburante a 1,50 euros por litro (antes de la actual escalada) el llenado de un depósito de 60 litros costaba alrededor de 90 euros.

Al precio actual, ha seguido, en torno a 1,95 euros el litro, ese mismo depósito alcanza los 117 euros, 27 euros más por depósito. Esta diferencia en cuatro depósitos al mes asciende a un sobrecoste de 108 euros adicionales cada mes y 1.296 euros más al año.

"Electricistas, fontaneros, instaladores, repartidores, comerciales o profesionales de mantenimiento necesitan el vehículo como herramienta imprescindible para desplazarse, transportar materiales y llegar hasta sus clientes", ha subrayado.

Por otro lado, ha dicho, la electricidad supone el otro gran frente para miles de pequeños negocios riojanos.

Ha relatado cómo, tomando como ejemplo un establecimiento que venía pagando doscientos euros mensuales, una subida del veinte por ciento elevaría su factura hasta los 240 euros: cuarenta euros más al mes y 480 euros adicionales al año (dependiendo del contrato y del consumo de cada negocio).

"En cualquier caso, sumando ambos ejemplos, el sobrecoste alcanzaría los 148 euros mensuales y 1.776 euros al año por autónomo", ha clamado.

Ha señalado cómo carnicerías, pescaderías, supermercados y comercios de alimentación necesitan mantener cámaras, vitrinas, neveras y congeladores. Bares, restaurantes, cafeterías y panaderías necesitan hornos, cocinas, extracción, refrigeración, maquinaria y climatización.

"Si la mitad de los 24.279 autónomos afiliados en La Rioja soportara un sobrecoste equivalente a los 148 euros mensuales del supuesto analizado por UPTA, estaríamos hablando de cerca de 1,8 millones de euros adicionales cada mes y 21,6 millones de euros al año que salen del bolsillo de los autónomos riojanos", ha dicho.

Por ello, UPTA reclama al Gobierno una intervención inmediata para contener los precios de la energía y los combustibles, especialmente en aquellas actividades que dependen directamente de ellos para poder trabajar.

"El trabajador autónomo que necesita una furgoneta no puede dejar de repostar, al igual que una carnicería necesita mantener encendidas sus cámaras frigoríficas o un restaurante sus hornos. Se trata de herramientas básicas de trabajo", ha aseverado.

En este sentido, UPTA considera que cualquier intervención debe prestar especial atención a los autónomos cuya actividad depende directamente del vehículo y a los pequeños negocios intensivos en consumo eléctrico e insta al Gobierno a actuar ya.

"Cada euro que suben la energía o los carburantes se come directamente el margen del pequeño negocio. No podemos permitir que trabajar se convierta en una actividad cada día más cara y menos rentable", advierten desde UPTA Rioja.