La UR abre este jueves el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa comienza mañana, jueves 6 de noviembre, en la Universidad de La Rioja organizado en el marco del Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua.

Esta reunión está co-organizada por The City College of New York, en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla, y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica y el Seminario Carmelo Cunchillos de la Universidad de La Rioja.

El evento -cuya primera edición se celebró en 2024 en EE UU con el apoyo del Proyecto Valle de la Lengua- se compone de tres conferencias plenarias, a cargo de Carlos Aguasaco, procedente de The City College of New York; y las escritoras Espido Freire y Marta Sanz Pastor.

Abierto a toda la sociedad, el congreso reúne a personas del mundo de la escritura, docencia, investigación y traducción, a alumnado y responsables de publicaciones literarias, y a toda persona interesada en la escritura creativa.

El comité organizador del Congreso está formado por sus directores, José Díaz-Cuesta Galián y Alicia Muro Llorente, de la Universidad de La Rioja, y el resto de miembros como Carlos Aguasaco, The City University of New York (EE.UU) y Mar Asensio Aróstegui, Nuria Cabello Andrés, Miguel Ángel Muro, Melania Terrazas Gallego y Carlos Villar Flor, de la Universidad de La Rioja.

El congreso está dirigido por Alicia Muro Llorente y José Díaz-Cuesta Galián, en colaboración con profesoras y profesores y una alumna de doctorado de la Universidad de La Rioja, en su mayoría miembros del Proyecto de Investigación Fortalece 2021/04, financiado por el Gobierno de la Rioja, y de los grupos de investigación GRID y LLP.