La UR convoca la Carrera Campus 2026 para el domingo 12 de abril

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza el domingo 12 de abril una nueva edición de la Carrera Campus, que reunirá en una misma jornada deportiva al estudiantado universitario y preuniversitario de la región junto a corredores populares con trazados de 1k, 3k, 5k y 10k.

La inscripción en la Carrera Campus 2026 -que forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño- ya está abierta a través de www.unirioja.es/carreracampus y es gratuita para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, que deberá realizarla a través de sus centros educativos hasta el 20 de marzo.

La Carrera Campus 2026 ha sido presentada hoy, jueves 12 de marzo, en un encuentro informativo en el que ha participado Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, junto a Diego Azcona Azpilicueta, director General de Deporte y Juventud; Francisco Iglesias Valle, teniente-alcalde del Ayuntamiento de Logroño y presidente de Logroño Deporte; Luis Ruiz Pérez, director institucional de Caja Rural de Navarra; así como Rosario Salas, directora del Centro Comercial Berceo; y el resto de representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras.

La Carrera Campus 2026 está organizada por la Universidad de La Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y con el patrocino de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo.

Además, colaboran Diario La Rioja, Cruz Roja, Coca Cola, Mavyal, Selecta, Grupo Ebone, Indoor Air Quality, Federación Riojana de Atletismo, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Fundación Cultural y Recreativa Cantabria, ARSIDO, AA.VV. San José, Club Deportivo Envero, Holika y las cafeterías del campus de la Universidad de La Rioja.

La organización mantiene una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental del evento y, en materia de compromisos sociales, dispone del Dorsal 0 Solidario, en esta edición destinado a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género, programa de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Rioja y el Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo evitar el aislamiento social de las personas en situación de maltrato.

El circuito volverá a tener como punto de salida y de llegada el Edificio Quintiliano (c/ La Cigüeña 60) y recorrerá los principales enclaves del campus, incluyendo el paso por los parques de La Ribera y del Iregua. Para controlar el recorrido y atender los diferentes aspectos de la organización, se dispone ya de un equipo de cien personas, la mayoría estudiantes universitarios.

CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS

Un año más, la organización pondrá el foco en la participación de estudiantes preuniversitarios de 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de La Rioja y reconocerá al centro con mayor número de participaciones.

Esta categoría tendrá una salida diferenciada respecto al resto de corredores, justo después de la salida de las categorías universitaria y popular.

Asimismo, la organización distinguirá al centro universitario más participativo (escuela, facultad, etc.).

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

En cuanto a los recorridos, se mantiene el programa y circuitos de la última edición, con las distancias de 10.000 y 5.000 metros para participantes populares y miembros de la comunidad universitaria; 3.000 metros para alumnado preuniversitario; y 1.000 metros para familias. Quienes lo deseen, podrán completar andando cualquier distancia, excepto la de 10.000 metros.

En todos los casos, el circuito tendrá como punto de salida y de llegada el Edificio Quintiliano (c/ La Cigüeña 60) y recorrerá los principales enclaves del campus, incluyendo el paso por los parques de La Ribera y del Iregua. La prueba tendrá dos salidas:

CARRERA UNIVERSITARIA, PREUNIVERSITARIA Y POPULAR Hora de salida: 11,00 h. Trazado: Campus, Parque del Iregua y Parque de La Ribera. Recorrido: 10.000 o 5.000 metros para los estudiantes universitarios, personal UR y corredoras y corredores populares y 3.000 metros para alumnado preuniversitario.

CARRERA FAMILIAR SIN BARRERAS Hora de comienzo: 12,45 horas. Sin límite de edad y sin carácter competitivo, con la participación conjunta de padres e hijos. Trazado: Campus. Recorrido: 1.000 metros

INSCRIPCIÓN: descuento HASTA EL 26 de marzo

Las inscripciones online se podrán realizar a través de www.unirioja.es/carreracampus hasta el sábado 11 de abril a las 14,00 horas. Además, se habilitará una inscripción presencial en el Edificio Quintiliano el 10 de abril de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 h y el 11 de abril, de 10,00 a 13,30 horas (ampliado hasta el mismo día de la prueba de 9,00 a 11,00 horas en el caso de la carrera familiar). En los mismos días, horarios y lugar también podrá retirarse la Bolsa de Carrera con el dorsal.

El alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior puede inscribirse de forma gratuita a través de sus centros hasta el 20 de marzo y, a partir de ese día, podrá inscribirse de forma individual al precio de 6 euros.

El resto de corredores lo hará con una inscripción de 12 euros hasta el 26 de marzo y, a partir de ese día, de 15 euros. Los estudiantes universitarios podrán inscribirse al precio de 4 euros hasta el 26 de marzo y 6 euro a partir del 26 de marzo.