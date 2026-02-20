UR, FARO y UNIR organizan este domingo 22 de febrero el evento solidario bajo el lema 'Corre por la Vida'

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UR, FARO y UNIR organizan este domingo 22 de febrero el evento solidario 'Corre por la Vida' con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a la investigación del cáncer infantil.

La cita, con dos pruebas (la 'UR-FARO-UNIR Gladiator Mini Kids' y la 'UR-FARO-UNIR Carrera Familiar'), nace con el objetivo de fomentar la actividad física entre niños y niñas en un ambiente familiar, promoviendo valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal a través del deporte.

La UR y UNIR se alían para ofrecer un espacio de diversión y aprendizaje con múltiples actividades complementarias para los asistentes.

Más allá del desafío deportivo, ambas actividades tienen un marcado carácter solidario, dado que todo lo recaudado durante el evento será destinado a la asociación FARO.

La entidad, posteriormente, entregará íntegramente los fondos a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, destinados al programa de investigación del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, que trabaja en nuevas líneas de tratamiento y mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer.

FARO es la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, constituida en 1999 por un grupo de padres de niños diagnosticados de cáncer.

Tiene como objetivo contribuir a la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS.

La 'UR-FARO-UNIR Gladiator Mini Kids' es un desafío de 1 kilómetro con obstáculos para niños y niñas de 3 a 9 años, acompañados de un mayor de edad (padres, madres, abuelos, abuelas, etc.); que se desarrollará en horario de 10 a 12 horas, y contará con un aforo para 500 pequeños gladiadores.

La 'UR-FARO-UNIR Carrera Familiar' es una carrera de 3 kilómetros aproximadamente. en un ambiente familiar. que tendrá su inicio a las 12 horas, con hasta 1.500 corredores.

Desde la organización se ha expresado un agradecimiento especial a los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta primera edición.

Su implicación -junto al esfuerzo del voluntariado y el apoyo de la comunidad universitaria y de la ciudad- ha sido clave para el éxito de la convocatoria.

Así, como patrocinadores se encuentran Grupo Profand, 'la Caixa' y Redondo Solozábal; mientras que, como colaboradores, están Fundación Ferrer; Peras de Rincón de Soto; Cruz Roja; Coca-Cola; Guardia Civil Solidarios; Novodís Diseño Gráfico; Disco Music; Jiménez Movilidad y Mercedes La Rioja AutoOja.