UR lanza el programa ATENEA para la mentoría de jóvenes investigadores

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha lanzado su programa ATENEA para abrir a profesionales de I+D+I la mentoría de jóvenes investigadores universitarios y así potenciar su talento.

Los objetivos de este programa son compartir conocimientos, orientar desde la experiencia e inspirar para que cada investigador encuentre su camino hacia la excelencia, acompañado por un profesional en activo de la I+D+I, también aquellos que trabajan en empresas e instituciones externas a la universidad.

Esta iniciativa estratégica, enmarcada en la política de Recursos Humanos para la Investigación (HRS4R - HR Excellence in Research), mantiene abierto, hasta el próximo 30 de diciembre, el plazo de inscripción tanto para mentores como para investigadores noveles, a través de este formulario.

Tal y como ha informado la UR, el programa UR-ATENEA tiene como objetivo principal favorecer el crecimiento profesional, la orientación académica y la consolidación del talento investigador, mediante un modelo de mentoría estructurado.

Pare ello, se está creando una red de mentores con experiencia en diversos ámbitos (académico, empresarial, institucional).

Se busca, preferentemente, doctores y doctoras formados en la Universidad de La Rioja que en la actualidad trabajen en la industria, en la gestión de la investigación en administraciones públicas o empresas, como consultores de empresas de ingeniería e I+D+I, etc.

A cada mentor se le asignará un investigador o investigadora predoctoral (a partir del tercer año de doctorado), teniendo en cuenta criterios de afinidad e intereses.

Su cometido será acompañarle en la planificación de su carrera profesional, intercambiando experiencias y reflexión, y compartiendo su trayectoria y visión sobre posibles salidas laborales, dentro y fuera del entorno universitario.