UR oferta una microcredencial de un mes para ampliar formación de hosteleros en menús de calidad, seguros y saludables

María López Martínez, Cristina Flores y Javier Pascual, en la presentación de la Microcredencial Diseño de Menús Nutricionalmente Óptimos para la Hostelería - UR

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la calidad nutricional de los menús gastronómicos, respondiendo a las necesidades, a las mejoras implementadas en salud, el rigor científico, la sostenibilidad, la normativa y la tecnología es uno de los objetivos de la microcredencial Diseño de Menús Nutricionalmente Óptimos para la hostelería que ofertará la Universidad de La Rioja, en formato online, del 2 al 31 de marzo.

Un nuevo 'curso' especialmente importante en el contexto actual en el que las modas, mensajes contradictorios o recomendaciones pueden generar confusión y equivocar a la población en un aspecto tan importante como es su propia alimentación. Por eso, contar con profesionales, formados con rigor, ayudará a mejorar el servicio y a ofrecer platos seguros y de calidad.

Para responder a estos importantes retos se oferta esta microcredencial oficial, avalada por la Academia Riojana de Gastronomía y dirigida a profesionales en activo pero también para aquellos que buscan mejorar en sus estudios para buscar empleo en edades comprendidas entre los 25 y los 64 años.

ONLINE Y FLEXIBLE

Se desarrollará en formato online y flexible para facilitar la participación de todos. Contará con un máximo de 25 plazas y el precio será de 75,23 euros. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el próximo 26 de febrero o hasta completar plazas en el siguiente enlace: https://www.unirioja.es/microcredenciales.

La vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Cristina Flores, ha presentado este nuevo curso junto a la directora académica de la Microcredencial, María López, y el miembro de la Academia Riojana de Gastronomía, Javier Pascual.

Cristina Flores ha explicado que esta nueva oferta responde "a una demanda" de los propios profesionales con lo cual espera que "tenga mucho éxito". Esta microcredencial permitirá actualizar su formación en nutrición para elaborar menús equilibrados, ajustados a las normativas y a las demandas crecientes de los consumidores. Todo ello, además, presentado de forma atractiva para hacer los platos más saludables y sostenibles pero sin olvidar la calidad.

¿QUÉ ES UNA MICROCREDENCIAL?

Como ha recordado, las microcredenciales son certificaciones académicas oficiales de corta duración, diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Son acciones flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

Todo para dar respuesta "al reto creciente de salud pública que representan las enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemias) y en el que, sin lugar a dudas, "la hostelería juega un papel clave mediante la oferta de menús de calidad".

Así las cosas, esta microcredencial ofrece una formación accesible, rigurosa y actualizada que permitirá a los profesionales de la hostelería actualizar o adquirir competencias nutricionales, conocer las implicaciones legales asociadas a la elaboración de menús y utilizar herramientas tecnológicas para diseñarlos de forma eficiente y saludable.

Por ello, y ante la falta de planificación y elaboración de menús equilibrados y saludables a la par que atractivos desde un punto de vista gastronómico, esta microcredencial ayudará a mejorar y tendrá especial impacto en los menús en contextos sensibles como comedores escolares, residencias o empresas de catering, pero también en el colectivo de personas que, por motivos laborales, comen fuera de casa con frecuencia.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Por su parte, María López ha destacado la importancia de mejorar en nutrición porque "su impacto va más allá de lo individual e influye en la prevención de enfermedades". En estos momentos, ha indicado, "puede haber mensajes contradictorios en torno a la nutrición, ciertas modas o recomendaciones que pueden generar confusión.

Por ello, desde la UR "consideramos fundamental apostar por una formación rigurosas, actualizada y basada en la evidencia científica".

Algo que también debe ser muy importante para el sector hostelero y gastronómico porque "ayudará a mejorar su educación gastronómica", ha añadido.

La microcredencial se basa en tres grandes bloques; Fundamentos de nutrición aplicada. Alimentos y sostenibilidad en restauración y Planificación de menús nutricionalmente equilibrados. En este último, ha indicado, "los alumnos aprenderán a elaborar, analizar y justificar menús completos".

"UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PROFESIONALES"

Finalmente, Javier Pascual ha mostrado el apoyo de la Academia Riojana vista la calidad de sus docentes y de la formación. "Para nosotros es una satisfacción que la UR se implique en este ámbito".

"Es una oportunidad para los hosteleros de la región no solo por la calidad de la formación sino también por el precio porque es un regalo", ha finalizado.

Más información en: https://www.unirioja.es/microcredenciales.