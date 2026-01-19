La UR ofrece del 2 al 5 de febrero una Microcredencial sobre Agricultura Sostenible

Archivo - Universidad de La Rioja, edificio Quintiliano - EUROPA PRESS - Archivo

La Universidad de La Rioja ofrece, del 2 al 5 de febrero, una Microcredencial sobre Agricultura Sostenible, organizada en el marzo de la alianza internacional EU-GIFT, el consorcio de universidades europeas del vino y alimentos de calidad diferenciada liderado por la UR.

Las microcredenciales son certificaciones académicas oficiales de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Estas acciones son flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

En este caso, la Microcredencial en Agricultura Sostenible está abierta a cualquier persona interesada en esta cuestión, con edad comprendida entre los 25 y los 64 años. No requiere titulación académica previa.

La microcredencial se llevará a cabo del 2 al 5 de febrero en horario de 12 a 14.30 horas. El coste de la matrícula es de 29,71 euro y las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace https://www.unirioja.es/microcredenciales.

Dirigida por Elena González Fandos, catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de La Rioja, los objetivos principales de esta microcredencial son formar a profesionales en agricultura sostenible.

Así mismo, poner a su disposición distintas herramientas para su implantación dando a conocer qué es la agricultura sostenible; las aplicaciones prácticas en agricultura sostenible; y las innovaciones para la agricultura sostenible

Impartida íntegramente en inglés y en modalidad en línea para favorecer la asistencia de estudiantes de los centros que conforman EU-GIFT, se pone en marcha con el objetivo de formar a profesionales en agricultura sostenible y poner a su disposición distintas herramientas para su implantación.

Esta microcredencial será impartida por profesores e investigadores de la Universidad de La Rioja, Universidad de Verona (Italia), la Universidad de Geisenheim (Alemania), la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), la Universidad de Eszterházy Károly (Hungría) y la Universidad de Ciencias Agrónomas y Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca (Rumanía).

La Universidad Europea EU-GIFT, liderada por la UR, es la alianza de universidades europeas del vino y alimentos de calidad diferenciada formada por socios de instituciones europeas de educación superior que busca diseñar una estrategia compartida centrada en la excelencia en la docencia y la investigación.

Esta alianza está formada por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Verona (Italia), la Escuela Nacional Superior de Agricultura de Burdeos (Francia), la Universidad de Geisenheim (Alemania), la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), la Universidad de Eszterházy Károly (Hungría) y la Universidad de Ciencias Agrónomas y Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca (Rumanía).