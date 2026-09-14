La UR trae por primera vez a Logroño la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras el 25 de septiembre - UR

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja celebrará el próximo viernes, 25 de septiembre, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras por primera vez en Logroño, que se sumará a las más de 400 ciudades europeas implicadas en la iniciativa.

En ella se invita a la ciudadanía a descubrir el lado más humano de la investigación, acercando la ciencia de forma directa, accesible y participativa, principalmente a los más jóvenes

Se desarrollará desde las 17,30 horas en el Paseo del Espolón de Logroño y contará con un programa de actividades prioritariamente dirigido al público infantil: experimentos, talleres de divulgación científica, teatro científico, bingo científico musical y grabación de podcast, entre otras.

La participación en todas estas actividades será gratuita y con entrada libre.

En los espacios del evento podrán visionarse vídeos y pósteres que presentan investigaciones realizadas en la Universidad de La Rioja y los participantes podrán hablar personalmente y de manera informal con los protagonistas de los avances científicos, personas que contarán sus motivaciones y su compromiso con la sociedad a través de la actividad investigadora.

"Queremos llenar La Rioja de ciencia", ha destacado el vicerrector de Política Científica de la UR, Eduardo Fonseca, en la rueda de prensa de presentación. "La Noche Europea de los Investigadores y las investigadoras -ha añadido- llevará el conocimiento al corazón de la capital, transformando calles, plazas y espacios públicos en lugares de encuentro, curiosidad y aprendizaje compartido; en tiempos de incertidumbre, la ciencia es más necesaria que nunca para generar confianza, pensamiento crítico y cohesión social, además de inspirar nuevas vocaciones y una ciudadanía más libre e informada".

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, ha subrayado la importancia de acercar la ciencia al alumnado desde las primeras etapas educativas, porque "es precisamente desde pequeños cuando los estudiantes comienzan a despertar la curiosidad, las preguntas y el interés por comprender el mundo que nos rodea".

Iniciativas como La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras contribuyen a que "el alumnado vea la ciencia desde un punto de vista divertido, que comprendan que pueden ser protagonistas del conocimiento y que detrás de cada investigación hay personas con inquietudes, esfuerzo y vocación".

En este sentido, ha afirmado que "queremos fomentar vocaciones científicas desde las aulas y hacerlo entre todo el alumnado, para que ningún niño ni niña encuentren límites para convertirse en investigadores".

Esta iniciativa se inscribe en el proyecto conjunto 'G9EU4RESEARCH', en el que la Universidad de La Rioja participa como universidad asociada. Cuenta también con el apoyo del proyecto RE-NOURISH: Research and Education to Nourish Society (Project 101305349, HORIZON-MSCA-2025). Ambos proyectos son liderados en la UR por el Vicerrectorado de Política Científica y por el Vicerrectorado de Internacionalización.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, coordinada por los profesores de la UR Cecilia Serrano y Jose Divasón, se inscribe también por primera vez en el programa Ciencia La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja. Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Cecilia Serrano, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, ha indicado que "la investigación es plural y diversa, porque también lo son los retos y las realidades a las que trata de dar respuesta. Desde esa mirada multidisciplinar hemos preparado esta Noche, y eso es precisamente lo que queremos que se refleje en las calles de Logroño: la diversidad de la investigación que se desarrolla en La Rioja y de las personas y disciplinas que la hacen posible. Queremos acercarla a la ciudadanía, generar espacios de encuentro, diálogo y participación, y contribuir a que la investigación se perciba como algo cercano, conectado con nuestro entorno y presente en nuestra vida cotidiana".

Por su parte, Jose Divasón, profesor de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, ha destacado que "este acto se celebra a la vez en más de 400 ciudades europeas y es la primera vez que Logroño forma parte de ella". "Lo que pedimos a quien se acerque al Espolón -ha proseguido- es que pregunte sin reparos: que se plante delante de alguien que investiga y le diga 'oye, ¿y tú qué haces exactamente?' o '¿esto para qué sirve?'. Verá que quien le responde es una persona corriente, vecina de esta ciudad, y no alguien encerrado en un laboratorio o un despacho al margen del mundo. Y verá también la cantidad y la variedad de investigación que se hace en La Rioja, buena parte de ella sobre cosas que nos tocan muy de cerca".