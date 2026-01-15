Urdiales, Manzanares y Roca Rey con toros de Núñez del Cuvillo el 22 de marzo en Arnedo - IGNACIO RÌOS

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Ignacio Ríos ha dado a conocer el cartel de la mini feria de San José en Arnedo, que tendrá lugar el sábado 21 y el domingo 22 de marzo de marzo. Precisamente, éste último día ha dado a conocer un cartel de lujo, con toros de Núñez del Cuvillo para el riojano Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. El festejo comenzará a las 17,00 horas.

Un día antes, el sábado, 21 de marzo, se celebrará el XXIII Bolsín Zapato de Plata. En la misma, actuarán los tres finalistas que se seleccionarán de entre los 14 candidatos que participarán en los tentaderos clasificatorios los próximos días 21 y 22 de febrero.

A la presentación, además de Urdiales y el citado Ignacio Ríos, han asistido la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; el presidente del Consejo Sectorial Taurino de Arnedo, José María Ezquerro; los miembros del Consejo Sectorial Taurino y numerosos aficionados de la zona.