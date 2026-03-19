Urgencias y Alergología del SERIS consolidan un modelo conjunto de desensibilización para pacientes de riesgo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Urgencias y Alergología del SERIS consolidan un modelo conjunto de desensibilización para pacientes de riesgo. Esta colaboración entre ambos servicios está dirigida a pacientes con mayor riesgo, como aquellos que precisan tratamiento con antibióticos o fármacos quimioterápicos.

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, junto con los responsables de los servicios de Urgencias y Alergología, Marisa Berges Ruiz y Ángel Javier Blasco, respectivamente, y otros miembros del SERIS, han presentado este jueves este nuevo sistema de atención coordinada para realizar desensibilizaciones en pacientes con mayor riesgo.

El gerente del SERIS ha subrayado que "este modelo refleja el compromiso del Gobierno de La Rioja con una sanidad pública innovadora, segura y centrada en las personas. La coordinación entre servicios permite ofrecer una respuesta más eficaz a pacientes especialmente vulnerables, garantizando tratamientos que antes podían resultar complejos o de mayor riesgo."

Asimismo, ha destacado que "este nuevo dispositivo de colaboración entre Alergología y Urgencias es fundamental para llevar a cabo técnicas de alto riesgo con la máxima garantía. Al integrar la supervisión especializada y la disponibilidad inmediata de recursos ante reacciones adversas, logramos un circuito asistencial robusto que asegura la continuidad y el seguimiento individualizado de cada paciente

Los servicios de Urgencias y Alergología del Servicio Riojano de Salud trabajan de manera coordinada para ofrecer desensibilizaciones en el entorno hospitalario a pacientes que tienen un mayor riesgo, como aquellos que necesitan antibióticos o tratamientos quimioterápicos.

Estas sesiones se realizan los miércoles por la mañana en el área de Prehospitalización o en la Unidad de Corta Estancia (UCE), siguiendo un circuito específico que asegura que la atención sea programada, segura y eficiente.

Durante el proceso, un facultativo del servicio de Alergología se encarga de la supervisión, mientras que el equipo médico y de enfermería del servicio de Urgencias está presente para brindar ayuda y asistencia inmediata siempre que sea necesario. Esta organización garantiza la seguridad de los pacientes y permite responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de febrero, han sido atendidas un total de 14 personas, sin que se hayan registrado incidencias, y con un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes. Además, este modelo ha consolidado una forma de trabajo basada en la coordinación y la corresponsabilidad entre ambos servicios.

Por su parte, la responsable del Servicio de Urgencias, Marisa Berges Ruiz, ha subrayado que "este proyecto nace de una estrecha colaboración con el servicio de Alergología para ofrecer un entorno de máxima seguridad a pacientes especialmente vulnerables. Hemos diseñado un circuito de coordinación para la reserva de camas que nos permite realizar estos tratamientos de desensibilización con todas las garantías del medio hospitalario. Estamos muy satisfechos con la sinergia lograda entre ambos servicios."

Asimismo, el responsable del Servicio de Alergología, Ángel Javier Blasco, ha destacado que "poder realizar estas pruebas de exposición a alimentos y medicamentos en coordinación con Urgencias supone una gran ventaja estratégica. Nos permite controlar de cerca cualquier reacción severa y ofrecer tratamientos críticos, como la desensibilización, en el entorno más seguro posible para el paciente".

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja, a través del SERIS, continúa avanzando en la mejora de la atención sanitaria, apostando por modelos organizativos que refuercen la seguridad del paciente y la excelencia clínica.