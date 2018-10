USO dice que la temporalidad y la parcialidad "lastran la recuperación global de cotizantes" a Seguridad Social

Publicado 03/07/2018 14:22:15 CET

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha recuperado de nuevo el umbral de los 19 millones de cotizantes de media en el inicio de verano, "si bien no ha cambiado la estructura de las afiliaciones: altas y bajas constantes los lunes y los viernes, un cuarto de millón por día, que evidencian que las contrataciones siguen siendo por una semana o por un fin de semana". "Recuperar el empleo no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad, y en España se sigue firmando solo un contrato indefinido por cada nueve temporales. Además, de los indefinidos, el 40 por ciento son a tiempo parcial. Se recuperan los cotizantes, pero no las horas cotizadas".

Con respecto al paro registrado, se nota la desaceleración de la economía no solo en el cómputo total de descenso (-89.968 personas nacional y -147 en La Rioja), sino en el relativo, ya que baja un 2,77 por ciento mirando a mayo y un 5,97 por ciento, nacional, un 6,23 por ciento regional, en términos interanuales, la menor caída de junio desde 2011. "España, que lleva décadas dependiendo del turismo de sol, se vio favorecida en años anteriores por factores externos de inestabilidad política de los países del entorno. Hay que acometer una reforma de los sectores productivos cuanto antes, porque la oleada masiva de viajeros del norte de Europa tiende ya a decrecer y, con ella, el empleo estacional de servicios", ha señalado USO.

Con la temporalidad, la brecha de género sigue siendo el otro gran mal del mercado de trabajo español: "la recuperación no llega por igual a hombres y mujeres. El paro masculino baja el doble que el femenino y la diferencia, lejos de corregirse, se acrecienta". Entre las mujeres, descendió un 2 por ciento (-38.180 paradas); mientras que entre los hombres, el 3,84 por ciento (-51.788), en La Rioja de los 15.751 desempleados registrados, 6.321 (40,1 por ciento) son hombres y 9.430 (59,9 por ciento) son mujeres.

Desde USO, consideramos que "no podemos seguir hablando de problemas estructurales que lastran el empleo, el desarrollo profesional de las personas y el futuro de las pensiones. Somos conscientes de que hay un gobierno empezando su andadura, pero entendemos que sus principales retos deben pasar por atajar la temporalidad, derogando urgentemente la Reforma Laboral, y apostando por políticas efectivas de empleabilidad femenina".