USO Industria llama a la "mesura" y asegura que Congelados y Pescados 'Plaza Chica' "continúa su actividad"

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

USO Industria asegura que Congelados y Pescados 'Plaza Chica' "continúa su actividad". Desde el sindicato explican que durante los acontecimientos que se están sucediendo actualmente "estamos siendo testigos de publicaciones frente a las cuales, quienes vivimos la situación desde la cercanía, no damos crédito".

Desde la Federación de Industria de USO La Rioja "lanzamos este comunicado dada la disparidad de información que se está haciendo pública desde diferentes medios de prensa".

"Queremos aclarar que la Empresa de Congelados y Pescados Plaza Chica, que cuenta con el apoyo de toda la plantilla, continúa actualmente la actividad".

"Como todos sabemos, se está llevando a cabo una investigación y solo la justicia tiene potestad para determinar una cosa u otra, concretar su situación actual y si es pertinente, tomar algún tipo de acción o no", indican.

Para el sindicato, "las dudas que está generando la especulación de si mañana habrá o no un salario que llevar a casa solo genera tensión y crispación ya que, de esos sueldos, no solo depende cada persona trabajadora si no también sus familias".

Por todo ello, "hacemos un llamamiento a la mesura y a alejarnos de especular alrededor de la situación en la que se ve inmersa la empresa porque elucubrar aparte de innecesariamente la imagen de la empresa, daña especialmente la sensibilidad de las personas trabajadoras".

"Seamos realistas, y dejemos cada acción en manos de quien corresponda". Desde USO "por nuestra parte, estaremos presentes en todo el proceso y velaremos por los derechos de las personas trabajadoras, tal y como siempre hacemos".