USO La Rioja critica que emanciparse a los jóvenes les supone el 85,9 por ciento del salario

Archivo - USO denuncia la falta de oportunidades - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se ha conmemorado esta semana, la Unión Sindical Obrera (USO) ha criticado que emanciparse les supone a los jóvenes el 85,9 por ciento de su salario.

El informe 'Joven, tu suscripción no incluye futuro' de USO busca alzar la voz para denunciar "una crisis estructural de oportunidades que condena a toda una generación a la supervivencia precaria, desmontando los discursos sesgados que culpabilizan a los jóvenes o les exigen más esfuerzo individual".

"Nuestros jóvenes estudian más, trabajan más y retrasan sus decisiones vitales intentando construir un porvenir, pero se topan constantemente con barreras insalvables como la temporalidad, la sobrecualificación y un mercado de vivienda prohibitivo", señalan desde USO La Rioja.

USO advierte de que el acceso a una vivienda propia o de alquiler se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo vital de la juventud.

Según el informe, una persona joven de media debería destinar el 85,9 por ciento de su salario neto mensual para poder hacer frente al pago de un alquiler libre de forma individual (cuyo coste medio se sitúa en un récord histórico de 1.186 euros al mes).

Esta realidad, ha dicho, "expulsa de facto a la inmensa mayoría de la posibilidad de independizarse de forma autónoma". Como consecuencia, ha añadido, la edad media para abandonar el hogar familiar en España ya se sitúa en los 30,4 años.

Así, tener trabajo ya no es garantía de independencia, y sólo el 15,1 por ciento de los jóvenes que tienen un empleo consiguen emanciparse. Siete de cada diez jóvenes ocupados se ven obligados a seguir viviendo en el hogar familiar porque sus nóminas son insuficientes para costear un techo.

Aunque la última reforma laboral logró reducir los índices generales de temporalidad en la contratación, el mercado de trabajo de los menores de treinta años "sigue profundamente marcado por la precariedad bajo nuevas fórmulas".

El informe de USO revela que esta incertidumbre vital constante tiene un impacto directo y severo en la salud mental de los jóvenes, traduciéndose en altos niveles de ansiedad, estrés y fatiga emocional.

EXIGENCIAS DE USO LA RIOJA

Ante la gravedad de esta situación, que afecta de lleno también a los jóvenes riojanos, USO La Rioja urge a las Administraciones Públicas a abandonar las recetas basadas en el voluntarismo y activar políticas estructurales reales.

Pide la creación de un parque público de vivienda de alquiler verdaderamente asequible y limitación efectiva de los precios de arrendamiento para que ningún joven deba destinar más del treinta por ciento de sus ingresos a este fin.

También, reforzar la negociación colectiva para elevar las retribuciones juveniles, garantizando que el trabajo sea una herramienta real de emancipación y no de mera supervivencia; y erradicación de la parcialidad involuntaria y temporalidad fraudulenta.

Incrementar la inspección de trabajo para combatir el abuso de los contratos parciales e inestables que penalizan especialmente a las mujeres jóvenes.

Por último, incorporar la salud mental en el diseño de las políticas de empleo y vivienda, asumiendo que el bienestar emocional de los jóvenes es indisoluble de sus condiciones materiales de vida.