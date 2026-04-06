Valdezcaray abre este lunes con 7 pistas y 8,39 kilómetros esquiables - VALDEZCARAY

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este lunes, 6 de abril, con 7 de sus 26 pistas disponibles, lo que supone un total de 8,39 kilómetros esquiables. En estos momentos hay 8 grados de temperatura y el cielo está soleado.

Como refleja el parte de nieve de la estación, Valdezcaray ofrece el 42 por ciento de su superficie esquiable, con calidad de nieve primavera.

Las pistas que están abiertas son Principiantes; Salegares; Colocobia Verde; Colocobia; Los Tubos; Campos Blancos; La Balsa.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve primavera.

En cuanto a los remontes, hay 6 de 10 disponibles. En concreto, TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSD Campos Blancos; TSF Salegares; y TQ Principiantes.

Los accesos están abiertos. Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.