Valdezcaray abre con siete pistas y calidad nieve polvo en el fin de semana de su 50 aniversario

Estación de Esquí de Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto hoy, sábado 21 de febrero, con siete pistas disponibles, de las 26 con que cuenta, y calidad nieve polvo en el fin de semana de los actos de celebración de su cincuenta aniversario.

Tal y como refleja la página web de la estación, y con un tiempo soleado, Valdezcaray cuenta con 7,84 kilómetros esquiables, lo que supone que está al 39 por ciento.

En cuanto a los espesores de la nieve, se encuentra entre los quince y los cincuenta centímetros en altitudes situadas entre los 1.800 y los 2.125 metros; entre los veinte y los sesenta centímetros en una altitud de 1.620 metros; y entre diez y cincuenta centímetros en una altitud de 1.530 metros.

Cuenta con siete pistas abiertas: La Cascada, Principiantes, Salegares, Colocobia verde, Colocobia, Los Tubos y Campos Blancos.

Se unen siete de sus diez remontes: TSD La Cascada, TSD Rehoyo, TSD Colocobia, TSD Campos Blancos, TSF Salegares, TSF Valdezcaray y TQ Principiantes.

La estación recuerda que no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista y recomienda informarse de su estado.