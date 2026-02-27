Valdezcaray abre este viernes con siete pistas y 7,84 kilómetros esquiables - WEB CAM VALDEZCARAY

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este viernes, 27 de febrero, con siete de sus 26 pistas en funcionamiento y con 7,8 kilómetros esquiables, un 39 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación 5 grados de temperatura, en un día soleado.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'Salegares', 'Colocobia Verde', 'Colocobia', 'Los Tubos' y 'Campos Blancos'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 15 y los 60 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve primavera.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, así como seis de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.