Vea encara su 2º día en huelga de hambre: "Fueron otros los que cambiaron reglas a mitad de partido, hay que investigar"

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor riojano, César Vea, encara su segundo día de huelga de hambre frente al Parlamento de La Rioja con el fin de pedir "justicia" e "investigación" ante "la estafa" sufrida por su familia al invertir en energías renovables. "Nosotros -por su familia- no hemos cometido ninguna irregularidad, ellos fueron los que cambiaron las reglas de juego a mitad de partido, quien lo haya hecho que lo pague".

La historia de César Vea comienza alrededor de los años 2007-2008 cuando realizó, junto a su familia, "una inversión millonaria" en un huerto solar, con paneles de energía fotovoltaica, gracias a las ayudas prometidas por el Gobierno de Zapatero. El objetivo era contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente pero como afirma "el cambio de normativa nos ha llevado a la ruina" ante la supresión de las primas inicialmente garantizadas por el Ejecutivo socialista.

Como ha explicado en su segundo día de huelga a Europa Press, todo ello "nos cambió la vida" pero "sé que es un asunto que se puede solucionar" porque "tengo conversaciones de altos cargos que me dijeron que si me callaba me daban una solución, pero eso no lo voy a hacer".

Tras realizar varias huelgas de hambre desde entonces, en esta ocasión, asegura, "voy a llegar hasta el final" porque "ya no tengo más recursos". Como destaca, además, "yo soy la cara visible porque tengo la suerte o la desgracia de ser un poco conocido, pero detrás hay mucha gente que también ha sido estafada".

Aún así -matiza- "ahora me veo solo en esta pelea y lo que realmente quiero es que se resuelva mi caso".

TRES VÍAS POSIBLES

Para conseguirlo -defiende el actor calagurritano- hay tres vías. La primera es que se convoque en el Parlamento de La Rioja una comisión de investigación para que se sepa "qué ha pasado con nuestro expediente porque cumplimos rigurosamente con lo que la ley exigía. Una vez que se investigue, si tengo que ir a la cárcel, iré... pero de momento no quieren ni siquiera abrirla y me gustaría saber el por qué".

También hay otra alternativa -prosigue- "que es que se realice una revisión de sentencia. Y para eso hay que presentar nuevas pruebas ante el Supremo. Yo aporto pruebas diciendo que ha habido una negligencia, que es lo que ha habido, y una falta de comunicación entre administraciones, ese fue el problema de nuestra instalación".

Y otra "mucho más sencilla" que es "que se realice una revisión administrativa de oficio. Y eso es tan simple como que el Ministerio, el de la actual ministra Sara Aagesen, firme un documento diciendo que en nuestro expediente hubo irregularidades por parte de la administración. Eso lo pueden hacer en cinco minutos".

AFECTA A MÁS DE 65.000 FAMILIAS

Pero "no quieren hacer nada". "¿Por qué no quieren hacerlo?. Porque debajo hay una alfombra de 25.000 millones de euros, decenas de demandas a nivel internacional, hay 65.000 familias a las cuales se les estafó cambiando las normas de juego a mitad de partido... pero lo que realmente ocurre es que el estado no tiene dinero para pagar todo ese agujero que se ha generado".

Sobre la primera vía, el actor riojano ha asegurado que, de momento, Izquierda Unida, con su representante Henar Moreno, ha firmado que se realice dicha comisión de investigación. "Solamente tenemos esa respuesta afirmativa". Pero como explica lo que pasa es que otros partidos "tienen que pedir permiso a Madrid hasta para respirar y estamos esperando".

En el caso del PP, matiza, "Cuca Gamarra en Madrid me dijo que el PP no tiene que hacer eso, el PP tiene potestad para hacer y deshacer lo que ellos quieran, porque el partido puede abrir esta comisión de investigación. Así que estoy esperando si Gonzalo Capellán o algún portavoz se decida a poner esta comisión en marcha".

"HAY MUCHOS RESPONSABLES"

Para César Vea la realidad es que aquí hay "muchos responsables" y "no hablo del estado. José Luis Rodríguez Zapatero y el que fue responsable de la cartera de Industria en la época, Miguel Sebastián, los primeros. Estos dos señores arruinaron y destrozaron la vida a mi familia". Ellos mismo -indica Vea- dijeron que "se habían cometido muchos errores y encima los tienen que pagar otros. No puede ser".

Así las cosas, indica, "yo de momento, voy a seguir aquí. Llevo dos días en huelga de hambre. Y lo que he dicho, voy a estar aquí hasta que venga la ambulancia o me llegue la documentación de la comisión firmada. Veremos a ver el talante de los políticos que hay".

Vea lamenta también que con estas decisiones "se está jugando con la vida de la gente. Es para reflexionar por qué tenemos tantos políticos si luego no pueden tomar decisiones. No puede ser. Trabajan para los ciudadanos, que les pagamos un sueldo, y se piensan que son los jefes del universo".

Sobre su estado anímico y mental reconoce que "aunque me duelen las articulaciones, estoy fuerte. Es la tercera huelga de hambre que hago y más o menos me sé el proceso pero estoy dispuesto a llegar a lo que sea. Espero que estos señores hagan justifica y transparencia y que se investigue".

"Quiero saber porqué no quieren que se investigue, que se descubra lo que hay detrás". Es más, "Pedro Sánchez dio unas declaraciones y están grabadas en un cortometraje que estoy enviando a festivales en las que dijo que cuando él fuera presidente, solucionaría este tema. Os robaron y os vamos a pagar. Todavía estamos esperando".

"Yo lo único que quiero es solucionar el tema de mi familia y olvidarme de ello. He intentado ayudar a más familias pero me veo solo", ha finalizado.